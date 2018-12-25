云南发布最新医保药品目录 31种抗癌药纳入医保

新华社昆明12月24日电（记者字强）云南省人力资源和社会保障厅近期印发了《云南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2018年版）》，规定了全省基本医疗保险、工伤保险和生育保险参保人员新的用药待遇标准，扩大了医保药品目录范围。其中，31种抗癌药品纳入医保支付范围。
“本轮调整突出常见病、慢性病以及重大疾病等方面的用药需求，注重儿童等特殊人群用药。”云南省医疗保障局副局长王艳君24日在新闻发布会上介绍，在2017年版国家医保药品目录和2010年版云南省医保药品目录的基础上，2018年版云南省医保药品目录新增补药品291个。新增品种中，西药131个，占45%，中成药160个，占55%。其中，高血压、糖尿病、心血管疾病等常见疾病用药46个，占15.8%。
针对广大群众关注的抗癌药纳入医保支付政策问题，王艳君介绍，云南省已将36种谈判药品纳入医保支付范围，含31种抗癌药品，包括“伊马替尼”等。谈判药品执行国家统一谈判降低的价格，谈判药品的仿制药医保支付标准不超过国家规定的支付标准。参保患者门诊、住院时使用谈判药品均可按规定报销。31种抗癌药品涉及12个实体肿瘤药品和5个血液肿瘤药品，包括肺癌、胃癌、乳腺癌、肝癌、白血病等，其余药品用于治疗血液疾病、眼科疾病、精神疾病、心血管疾病等多种疾病。据不完全统计，随着谈判药品进入医保目录和降价政策实施，目前云南省约有4万参保患者获益，部分抗癌药（如治疗乳腺癌的药品赫赛汀）患者自付比例降低了约80%。
2018年版云南省医保药品目录自2018年11月1日起执行，主要供云南省参保患者使用。2010年版云南省医保药品目录并行使用6个月，2019年4月30日停止使用。对未进入2018年版云南省医保药品目录的三类药品设置2年过渡期继续使用：一是2016年云南省城乡居民基本医疗保险用药支付范围；二是2016年云南省增补进入医保支付范围的省内名优药品；三是按照国家2009年版医保药品目录要求纳入医保报销的复合药。
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