原标题：外卖员申请保险理赔4个月 保险公司未查到保单号

华商报讯（记者 于震）外卖小哥取餐时，电动车倒下，刮花旁边一辆奥迪车，自掏腰包赔偿后，站长告诉他可以通过保险理赔。但是4个月过去了，通过保险公司查询发现并没有他的保单号。

电动车刮花奥迪 个人赔付1300元

刘先生是美团外卖西安曲江龙湖站的一位专送外卖员，“8月1日下午3点多，我把车停到龙湖星悦荟三号门门口后去店里取餐，谁知道电动车后来倒下并砸到了一辆奥迪车，刮花了奥迪车的车门。”刘先生说，交警认定他负事故的全责，当场就给了车主2000元。“当时我们站长让我准备资料走保险。”刘先生说，公司都是统一缴纳保险，让他把资料提交后等消息。

刘先生介绍，今年9月10日，奥迪车主将1300元的维修单及发票寄给了他，并退还了剩余的700元。9月15日，他按照要求，将身份证件、交通事故认定书、维修发票等申报材料提交，在此期间外卖站一直说给他办理，可4个月过去了，保险一直没下来，外卖站站长等人近日相继离职，这个事就一直拖着没人处理。

申请理赔4个月 保险公司未查到保单号

刘先生说，事后他了解到外卖站所说的保险公司为泰康人寿，但通过查询，没有查询到他的保单号。

昨日上午，刘先生当着华商报记者面拨打了泰康人寿的客服电话，提供身份信息查询后，客服人员表示并没有查询到刘先生当时的保单号。

而在刘先生与美团外卖西安曲江龙湖站前站长的聊天记录中，该站长说：“保险才弄着呢，就算离职了也会给你报。”昨日下午，记者拨通了该前站长的电话，他表示不接受记者采访。

随后，该站现任站长杜先生说：“刘先生的保险已经上报给公司了，我先问一下公司他的保单是什么情况。”昨晚7时许，杜先生告诉记者，该事已向公司领导汇报，刘先生也将材料送到了站点，他们会在两天内调查处理。

昨日，记者以朋友身份向美团投诉热线进行反映，客服人员表示，“美团的骑手每天出单，都有两元的保险费用，接第一单之前就会扣除。哪天出了事故，按照流程根据保单号的信息来处理。”客服人员在查询确认刘先生专送外卖员身份后，表示会将此事反映给管理、理赔等部门。

昨日下午6时许，华商报记者接到美团点评上海投诉部的反馈，客服人员称，目前公司总部已受理此事，需要和地区站点核实情况，会尽快、妥善解决骑手问题，具体处理方案会在25日告知刘先生。

(责编：赵爽、仝宗莉)