北京医保定点机构拟增487家

本报讯（记者 解丽）昨日，北京市医疗保障局发布消息，北京同仁堂王府井中医医院等139家医疗机构和北京市利君堂大药房连锁有限公司宽街分店等348家零售药店通过了新增定点医药机构的市级评估，并将其名单进行公示。公示期满无疑义，将正式纳入医保定点。
从昨日起，北京市医保中心对2018年新增基本医疗保险协议管理定点医药机构名单进行公示。139家医疗机构涉及朝阳、海淀、房山、昌平等各区，包括东城区的北京同仁堂王府井中医医院、西城区的北京长安中西医结合医院等，多数新增的医疗机构为社区卫生服务站、村卫生室以及养老照料中心等的医务室，此举将使越来越多的参保人员能够实现就近就医。
公示的348家零售药店名单中，朝阳区的数量最多，共计119家，多以连锁品牌店为主，包括德威治医药连锁有限责任公司、高远百康大药房有限公司等。据了解，目前，北京的定点药店总数就达到了457家，布局在全市16个区及经济技术开发区，此次再纳新348家，将使北京的定点药店总数达到805家，进一步方便公众就近买药。定点药店可为参保人员提供基本医疗保险服务。参保人员在定点药店出示外配处方和社保卡，就可以像在定点医院就医一样实现“秒报”。
北京青年报记者了解到，公示时间自12月24日至12月28日。公示期内，可就上述医药机构是否符合国家和本市新增定点医药机构相关规定的情况向北京市医疗保险事务管理中心反映。
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