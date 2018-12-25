住建部：热点城市房价过快上涨势头得到遏制

人民网12月25日电 （记者乔雪峰） 12月24日，全国住房和城乡建设工作会议在京召开。住房和城乡建设部党组书记、部长王蒙徽全面总结了2018年住房和城乡建设工作，他指出，2018年，在各方面共同努力下，房地产市场保持平稳运行态势，热点城市房价过快上涨势头得到遏制，市场预期出现了积极变化。

会议指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国住房和城乡建设系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，改革创新，开拓进取，推动住房和城乡建设事业发展取得了新进展、新成效，为经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

一是全力抓好房地产市场调控和长效机制建设，房地产市场总体保持平稳运行。与有关部门深入调研，开展一系列专题研究，加快建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制。坚持因城因地施策，切实抓好房地产市场分类调控，指导各地及时出台有针对性的调控措施，大力整顿规范市场秩序。在各方面共同努力下，房地产市场保持平稳运行态势，热点城市房价过快上涨势头得到遏制，市场预期出现了积极变化。

二是加大住房保障工作力度，城镇中低收入家庭住房条件明显改善。扎实推进棚户区改造，截至11月底，全国棚改已开工616万套，超额完成今年580万套的目标任务。持续提升公租房保障能力，将符合条件的新就业职工、外来务工人员纳入保障范围，对低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。深入推进共有产权住房试点。

三是着力增强城市建设体系化程度，城市建设高质量发展迈出新步伐。海绵城市建设、城市黑臭水体整治和排水防涝设施补短板工作取得积极进展。加快推进垃圾分类工作，46个重点城市开展垃圾分类的居民小区覆盖率达到23.6%。有序推进老旧小区改造，15个试点城市96.4%的试点小区已开工，59.5%已基本完成改造工作。着力加强历史文化保护和特色风貌塑造工作，在10个城市开展历史建筑保护与利用试点，继续抓好57个城市设计试点和58个生态修复城市修补试点工作。

四是深入推进城市管理执法体制改革，城市管理服务水平不断提高。加快数字化城市管理平台建设和功能整合，继续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，加强城管执法队伍建设，推进规范公正文明执法。

五是大力推进农村危房改造和人居环境整治，农村环境面貌持续改善。农村人居环境整治三年行动实现良好开局。坚决落实脱贫攻坚工作任务，加大农村危房改造力度，截至11月底，今年190万户建档立卡贫困户等重点对象危房改造任务已开工97%。在4个贫困村开展“美好环境与幸福生活共同缔造”示范，形成了脱贫攻坚、环境整治互相促进的经验。

六是加快推动建筑业改革发展，建筑业发展质量和效益不断提升。修订施工招标投标管理办法，积极推进工程总承包、全过程工程咨询。推动建立建筑产业工人培育示范基地，提高建筑工人技能素质。深入开展工程质量提升行动，推行工程质量安全手册制度，建立健全工程质量保障体系。加快推进绿色建筑发展，绿色建筑占城镇新建建筑的比例达到40%。

七是积极推进工程建设项目审批制度改革，试点工作取得显著成效。试点地区基本实现了全流程审批时间压减至120个工作日以内的目标，基本统一了审批流程，统一了信息数据平台，构建了统一的审批管理体系，初步建立了统一的监管模式。

八是认真贯彻落实新时代党的建设总要求，全面从严治党向纵深发展。切实把党的政治建设摆在首位，持续强化思想理论武装，持之以恒加强作风建设，深入推进反腐败斗争。以高度的政治责任感，自觉接受、全力配合中央巡视组常规巡视和脱贫攻坚专项巡视，不折不扣抓好巡视整改工作。自觉服从大局，认真完成机构改革任务。深入开展住房和城乡建设领域扫黑除恶专项斗争。

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