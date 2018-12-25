我国海洋经济年均增速7.2%

新华社北京12月24日电(记者 王茜)全国人大常委会24日听取了关于发展海洋经济加快建设海洋强国工作情况的报告。报告晒出我国海洋经济“家底”，我国海洋经济保持较快增长，年均增速达到7.2%。

报告介绍，我国海洋经济快速发展，产业结构调整升级。2012年以来，我国海洋经济的年均增速高于同期经济平均增幅。2017年，海洋经济总量达到7.76万亿元，占国内生产总值的9.4%。

同时，海洋经济布局优化，国际合作不断拓宽。从经济基础、区位条件、资源禀赋看，我国海洋经济从北到南，形成了三大各具特色的海洋经济区。2017年，北部、东部、南部三大海洋经济区海洋生产总值分别达到24638亿元、22952亿元、30022亿元，比2012年分别增长36.5%、48.4%、80.2%。海洋领域外资准入限制进一步放宽，涉海领域全方位开放格局初步形成。

报告显示，目前我国海洋科技自主创新能力持续增强，产业化水平明显提高。一批涉海关键技术和重大项目建设取得突破，对海洋强国建设的支撑能力大幅提升，拓展了我国开发利用海洋的空间。海洋发展顶层设计逐步深化，政策体系日趋完善。“国家+地方”“综合+专项”涉海规划政策体系初步建立。

(责编：岳弘彬、曹昆)