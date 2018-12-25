发改委详解2018年版市场准入负面清单内容

人民网北京12月25日电 （记者朱一梵）今日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍全面实施市场准入负面清单有关情况并回答记者提问。国家发展改革委体改司司长徐善长在会上介绍了2018年版市场准入负面清单的基本框架和主要内容。

为稳妥做好市场准入负面清单制度改革工作，国家发展改革委、商务部制定《市场准入负面清单草案（试点版）》（以下简称《清单（试点版）》），经党中央、国务院批准，于2016年起在天津、上海、福建、广东四省市开展试点。2017年，试点范围扩大到15个省市。

徐善长表示，“我们在认真总结试点经验基础上，多轮征求各地区、各有关部门意见，对《清单（试点版）》进行了全面审查修订和优化调整，形成了这次发布的《清单（2018年版）》。”他介绍，《清单（2018年版）》主要包括清单说明、清单主体和附件三部分：

第一部分是清单说明。清单说明共有九条，对清单的内容、定位、范围、事项来源、适用条件、法律效力层级、制定权限等，以及清单与我国参加的国际公约、与其他国家或地区签订的双多边协议的关系等问题作出了明确，进一步厘清了清单的边界。

第二部分是清单主体。清单主体包括“禁止准入类”和“许可准入类”两大类，其中禁止准入类4项、许可准入类147项，一共有151个事项、581条具体管理措施。与《清单（试点版）》相比，事项减少了177项，具体管理措施减少了288条。

其中，禁止准入类事项包括4个事项。第1项是法律法规明确设立的与市场准入相关的禁止性规定，第2项是《产业结构调整指导目录》中禁止投资和禁止新建的项目。第3项与第4项分别是“禁止违规开展金融相关经营活动”、“禁止违规开展互联网相关经营活动”，是针对当前金融领域、互联网领域新技术、新产品、新业态、新商业模式层出不穷的形势，为防范出现重大风险，在会同相关行业主管部门梳理现行管理措施基础上提出，并报国务院批准后列入的事项。对于禁止类事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批。

许可准入类事项共147项，涉及到国民经济行业20个分类中的18个行业、128个事项。《政府核准的投资项目目录》事项10项，《互联网市场准入禁止许可目录》事项6项，信用惩戒等其他事项3项。从行业分类看，有9个行业超过了10个事项，其中，制造业有26项，交通运输、仓储和邮政业12项，批发和零售业11项，金融业11项，文化、体育和娱乐业11项。对于这些许可准入类事项，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入。

第三部分是附件。包括两个附件，第一个附件汇总列出了现有法律法规明确设立的与市场准入相关的具体禁止性规定，共15类135条。第二个附件列出了《清单（2018年版）》对《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的7处修订调整的有关内容。

徐善长表示，负面清单是一项创新性的重大改革，在市场准入管理领域，为了建立全国统一市场，强调市场准入负面清单制度的全国统一性，要求实行“全国一张清单”。明确市场准入负面清单应由国务院统一制定，未经国务院授权，各地区各部门不得自行发布市场准入负面清单，不得擅自增减、变更市场准入负面清单条目。

(责编：朱一梵、仝宗莉)