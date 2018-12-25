市场准入负面清单依据法治、安全、渐进、必要、公开原则建立

人民网12月25日电 今日上午10点，国家发改委就全面实施市场准入负面清单有关情况举行发布会。发改委体改司司长徐善长先生介绍，市场准入负面清单的制定，是依据法治、安全、渐进、必要、公开五项原则建立的。
徐善长介绍，党的十八届三中全会和十九大对建立市场准入负面清单作出了部署，国务院于2015年发布《关于实行市场准入负面清单制度的意见》（国发〔2015〕55号），对如何建立和实施市场准入负面清单制度作出了细化要求。按照党中央、国务院的决策部署，国家发展改革委、商务部会同各地区各部门进行深入研究，主要从五个方面确立了这项改革的原则：
一、法治原则。按照全面落实依法治国的基本方略，对依据法律、法规和国务院决定设定的市场准入类管理措施，进行合法性审查和全面评估后，制订形成清单。对法律、法规和国务院决定未做规定的管理措施，原则上不列入清单。
二、安全原则。制订市场准入负面清单坚持维护国家安全和社会稳定原则，坚持总体国家安全观，遵循维护国家安全的法律法规和国家关于各领域安全的制度体系。
三、渐进原则。制定和实施市场准入负面清单，立足当前国情，按照先行先试、逐步推开的原则，整体规划，循序渐进，分步实施。
四、必要原则。在制订市场准入负面清单的过程中，坚持必要原则，确保列入清单的事项尽量简化、确属必要。
五、公开原则。市场准入负面清单的制定和调整过程坚持公开原则，将清单的制订和调整过程向社会公开，在市场准入领域形成稳定、透明、可预期的制度安排，充分保障公众的知情权和参与权。
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