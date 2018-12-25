发改委解释市场准入负面清单和外商投资负面清单关系

人民网北京12月25日电 国家发展改革委、商务部近日发布《市场准入负面清单(2018年版)》。针对市场准入负面清单和外商投资准入负面清单的关系，国家发改委体改司司长徐善长在25日的国家发改委专题新闻发布会上表示各有定位、功能不同。

徐善长介绍，当前，我国对外资采取的是准入前国民待遇加负面清单的管理模式。2018年6月，国家发展改革委、商务部对外发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》。

徐善长强调，两个清单各有定位、功能不同。外商投资准入负面清单仅针对境外投资者，属于外商投资管理范畴。市场准入负面清单是适用于境内外投资者的一致性管理措施，是对各类市场主体市场准入管理的统一要求，属于国民待遇的一部分。外商投资准入负面清单之外的领域，按照内外资一致原则实施管理。

徐善长指出，《清单(2018年版)》将我国产业政策、投资政策及其他相关制度中涉及市场准入的内容直接纳入，这将确保“全国一张单”的权威性与统一性，有助于各方面政策协调统筹。

一是将《产业结构调整指导目录》纳入清单。《清单(2018年版)》将产业结构调整指导目录中的“淘汰类项目”和“限制类项目”纳入。目前，发展改革委已经牵头启动《产业结构调整指导目录》全面修订工作，修订完成后，市场准入负面清单也将与其直接衔接。

二是将《政府核准的投资项目目录》纳入清单。将《政府核准的投资项目目录(2016年本)》中，与清单相关的10个事项直接纳入《清单(2018年版)》许可类。

三是将《互联网行业市场准入禁止许可目录》纳入清单。该目录是按照《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号)要求制定 的，不再单独向社会公布，而是纳入《清单(2018年版)》统一公布。近年来，我国在互联网技术、产业、应用以及跨界融合等方面取得了成就显著，但新业态发展过程中，也面临着不少体制机制障碍。我们相信，对互联网领域采用负面清单模式管理，有利于构建开放包容环境，将有效激发市场主体活力，促进互联网行业 健康蓬勃发展。

(责编：赵爽、仝宗莉)