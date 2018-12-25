华为董事长梁华：业绩不错，5G基站商用发货过万

“尽管遇到外部压力，华为在商业上仍取得了不错的成绩。”12月25日上午，华为董事长梁华博士在深圳总部举行的中国媒体圆桌会议上表示，目前已获得26个5G商用合同，与全球50多个商业伙伴签署合作协议，5G基站商用发货数量也已经超过10000个。

这是梁华博士出任董事长后第一次参加媒体圆桌。

1964年出生的梁华毕业于武汉汽车工业大学，1995年加入华为，历任公司供应链总裁、公司CFO、流程与IT管理部总裁、全球技术服务部总裁、首席供应官、审计委员会主任、监事会主席等职务。今年3月出任公司董事长。

他说，无论是技术还是商用，华为5G均能为全球客户提供端到端的全系统服务。

关于“XX国拒用华为5G”的传言，梁华介绍说：迄今为止，德国业务一切正常；在法国积极参与运营商5G建设；在日本积极参与运营商5G标书答复和实验局测试；在新西兰，政府对运营商5G方案有不同意见，但监管流程尚未走完，客户表示与政府继续沟通，与华为合作保持不变。

至于外界关心的“供应链安全”，梁华说，ICT产业是高度依赖于全球供应链的产业，华为与行业全球最顶尖、最有竞争力的欧洲、美国、日本、中国等供应商合作，以保证产品性能和质量的竞争力。“自2012年华为就在采购、制造、物流及全球技术服务等领域建立了端到端业务连续性管理体系，通过有效的管理组织及流程和IT支撑，制定业务连续性计划及突发事件应急预案。”

至于极少数国家所谓的“安全威胁”，梁华说，安全问题应回归技术、用事实说话，回到对公司的客观评价上来。“华为把安全视作在全球开展业务的最高纲领。面对更开放、更多变的网络环境，我们今后将投入20亿美元，构建全流程的产品安全体系。”

“关键还是要把自己的事情做好，赢得客户的信任。”关于未来的发展，梁华强调了如下几点——

战略聚焦。华为将聚焦ICT产业和智能终端，为客户创造价值。面对不确定性，华为持续战略投入，不在非战略机会点上消耗战略竞争力量，在优势领域形成战略领先。

持续创新。华为将继续以客户需求和技术创新双轮驱动为导向来驱动发展，持续加大研发投入，多路径、多梯次、多场景，特别加强基础研究与前沿技术投入。加大与大学以及科研结构合作，让大学成为智能社会灯塔，推动科技发展和人类社会进步。

合规运营。华为将以法律遵从的确定性应对国际政治的不确定性，严格遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。

开放合作。坚持与全产业链生态伙伴合作共赢、利益共享。

练好内功。着力提高经营质量，激活组织，让其充满活力，组织与员工都要苦练内功、聚焦工作；稳健经营，朝着“简化流程、精简组织”的方向，充分调动一线员工的积极性，并使其获得合理回报。

据悉，2019年上半年，华为将发布搭载5G芯片的5G智能手机，并将在下半年实现规模商用。

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