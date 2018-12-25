央行：四季度88.8%的居民认为收入增加或基本不变

人民网北京12月25日电 （记者罗知之）2018 年第四季度，央行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，昨日公布的结果显示，本季收入感受指数为53.5%，比上季回落0.1个百分点。其中，88.8%的居民认为收入“增加”或“基本不变”，比上季提高0.7个百分点。收入信心指数为54.4%，比上季上升1.7个百分点。

数据显示，本季就业感受指数为45.5%，比上季上升1.3个百分点。其中，15.7%的居民认为“形势较好，就业容易”，52.6%的居民认为“一般”，31.7%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。就业预期指数为53.3%，比上季上升1.6个百分点。

关于物价和房价预期，报告指出，对下季度，物价预期指数为64.3%，比上季上升0.6个百分点。其中，32.8%的居民预期下季物价将“上升”，50.1%的居民预期“基本不变”，7.0%的居民预期“下降”，10.0%的居民“看不准”。对下季房价，27.4%的居民预期“上涨”，49.6%的居民预期“基本不变”，11.8%的居民预期“下降”，11.1%的居民“看不准”。

此外，在消费、储蓄和投资意愿方面，倾向于“更多消费”的居民占28.6%，比上季上升2.6个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占44.1%，比上季回落0.2个百分点；倾向于“更多投资”的居民占27.3%，比上季回落2.4个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为48.9%、20.2%和17.4%。 被问及未来3个月准备增加支出的项目，按照居民选择比例由高到低排序为：旅游（29.3%）、教育（28.2%）、医疗保健（26.3%）、大额商品（22.2%）、购房（21.9%）、社交文化和娱乐（18.5%）、保险（15.8%）。

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