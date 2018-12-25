央行：四季度企业家信心指数67.8% 同比下降4%

人民网北京12月25日电 （记者罗知之）央行昨日发布2018年第四季度企业家问卷调查报告，报告指出，2018 年第四季度企业家信心指数为67.8%，比上季下降3.4个百分点，比去年同期下降4.0 个百分点。

报告显示，2018 年第四季度企业家宏观经济热度指数和企业家信心指数方面，企业家宏观经济热度指数为35.4%，比上季下降1.8 个百分点，比去年同期下降3.2 个百分点。其中，31.1%的企业家认为宏观经济“偏冷”，67.0%认为“正常”，1.9%认为“偏热”。企业家信心指数为67.8%，比上季下降3.4个百分点，比去年同期下降4.0 个百分点。

在产品销售价格感受指数和原材料购进价格感受指数方面，产品销售价格感受指数为50.8%，比上季下降0.2 个百分点，比去年同期下降5.3 个百分点。其中，15.0%的企业家认为本季产品销售价格比上季“上升”，71.6%认为“持平”，13.4%认为“下降”。原材料购进价格感受指数为63.1%，比上季下降1.2 个百分点，比去年同期下降5.5 个百分点。其中，31.8%的企业家认为本季原材料购进价格比上季“上升”，62.7%认为“持平”，5.5%认为“下降”。

数据指出，在出口订单指数和国内订单指数方面，出口订单指数为45.5%，比上季下降3.0个百分点，比去年同期下降2.9 个百分点。其中，15.9%的企业家认为出口订单比上季“增加”，59.3%认为“持平”，24.8%认为“减少”。国内订单指数为50.1%，比上季提高0.5个百分点，比去年同期下降2.9 个百分点。其中，18.8%的企业家认为本季国内订单比上季“增加”，62.7%认为“持平”，18.6%认为“减少”。

资金周转指数和销货款回笼指数方面，资金周转指数为58.1%，比上季提高1.1 个百分点，比去年同期下降0.7 个百分点。其中，33.0%的企业家认为本季资金周转状况“良好”，50.3%认为“一般”，16.7%认为“困难”。销货款回笼指数为63.1%，比上季提高0.4 个百分点，比去年同期下降0.6 个百分点。其中，37.0%的企业家认为本季销货款回笼状况“良好”，52.4%认为“一般”，10.7%认为“困难”。

此外，在经营景气指数和盈利指数方面，数据显示，经营景气指数为57.9%，比上季提高1.0个百分点，比去年同期下降1.9个百分点。其中，27.3%的企业家认为本季企业经营状况“较好”，61.0%认为“一般”，11.6%认为“较差”。 盈利指数为58.7%，比上季下降0.2个百分点，比去年同期下降2.8个百分点。其中，38.5%的企业家认为比上季“增盈或减亏”，40.5%认为“盈亏不变”，21.0%认为“增亏或减盈”。

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