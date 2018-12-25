央行四季度银行家问卷调查报告：宏观经济信心指数68.5%

人民网北京12月25日电 （记者罗知之）央行昨日发布了2018年第四季度银行家问卷调查报告，报告显示，银行家宏观经济信心指数为68.5%，比上季降低1.0个百分点。

2018年第四季度央行开展的全国银行家问卷调查结果显示，银行家宏观经济热度指数为34.4%，比上季降低1.1个百分点。其中，66.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季降低1.8个百分点；32.2%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季提高2.0个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为37.8%，高于本季判断3.4个百分点。银行家宏观经济信心指数为68.5%，比上季降低1.0个百分点。

银行业景气指数和银行盈利指数方面，银行业景气指数为68.7%，比上季和上年同期分别提高1.2和0.3个百分点。银行盈利指数为65.7%，分别比上季和上年同期降低1.2和2.6个百分点。

数据显示，贷款总体需求指数为63.0%，比上季降低2.2个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为58.6%，比上季提高0.2个百分点；基础设施贷款需求指数为58.0%，比上季降低2.8个百分点。分企业规模看，大、中型企业贷款需求指数分别为54.0%和56.6%，比上季分别降低2.3和1.5个百分点；小微型企业贷款需求指数为67.9%，比上季提高0.8个百分点。

此外，在货币政策感受指数方面，货币政策感受指数为53.1%，比上季和上年同期分别提高1.5和11.5个百分点。其中，有81.2%的银行家认为货币政策“适度”，比上季提高4.1个百分点；6.3%的银行家认为货币政策“偏紧”，比上季下降3.5个百分点。对下季度，货币政策感受预期指数为57.8%，高于本季4.7个百分点。

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