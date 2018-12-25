视频直播增销量 阿里巴巴开启电商脱贫“PUGC”新模式

人民网杭州12月25日电（张桂贵）视频直播作为内容营销的有效方式正进入电商领域，今年双11和双12期间，视频直播带火了砀山梨膏、兴安盟大米等多个农产品品牌，业界对于视频电商的探索研究也风头正劲。

视频直播对农产品电商销量的促进究竟能有多大？电商平台如何有效帮助贫困地区的脱贫工作？

近日，一场围绕上述话题的电商助农座谈会在杭州的阿里巴巴集团总部召开，到会人员不仅有农村淘宝领域的实践者，还有研究农村发展问题的专家学者，同时远程连线参与探讨的还有经历过农村淘宝直播的多个县的县长。

电商直播价值研讨会现场（人民网 张桂贵/摄）

据阿里巴巴统计数据显示，直播已成为手机淘宝用户互动、增长最快的功能之一，直接带动了淘宝上亿的用户增长。淘宝用户已连续五个季度增长超过两千万。

视频领域一直把直播分成PGC（专业内容生产）和UGC（用户生产内容）两种模式形态，对于电商平台而言，这两类直播的优缺点同样鲜明，如PGC更像是电视购物善于煽情却缺乏真实性，而UGC使得商品自身更多的信息得不到公信力解读。

阿里巴巴大农业发展部总经理黄爱珠介绍说，阿里的淘宝直播把两种模式结合，以直播盛典方式让农业县的县长、新农人、网红、明星有机整合到一起，分别介绍产品及背后的故事，变精准流量为销货订单，从而开启了一种全新的电商“PUGC”模式。

农产品电商直播现场（资料图）

黄爱珠以一组数据分享了阿里巴巴在农产品电商直播领域探索的成绩单：从去年8月22日至今年10月，阿里巴巴经济体助农平台的农产品直播，有超过4亿人次在线观看，收获了30亿次点赞。

阿里巴巴大农业发展部农产品拓展高级专家章新光分享的实际案例也显示了淘宝直播的“能量”： 11月份有8个淘乡甜示范基地的县长在淘宝举办的新米节上在线直播卖米，不仅向消费者介绍了稻米的种植环境，还就新米的挑选和营养知识做了普及，深得网友欢迎；在12月的淘宝脱贫攻坚直播盛典中，50多个县域的产品参加活动，贫困县的干部线上直面消费者，四个小时的销售和观看人数破千万，每个品牌达到十万以上用户的关注，其中，奉节脐橙在几分钟的时间内，就实现了20万斤的销售。参与直播的县长在实实在在的成交量中尝到了淘宝直播流量转化的甜头。

根据直播的流量数据分析，黄爱珠表示当前在线观看农产品直播的人群九成来自于26-35岁左右女性，东部较西部省份的消费者更偏爱看直播。多数消费者进入直播之前没有很强的购买需求，但是通过主播的介绍，可以瞬间进行转化。直播农产品的平均转化率超过15%，超过40%的消费者会在30天内复购。

来自中国温带水稻的黄金产区的内蒙古兴安盟科右中旗副县长魏大勇通过视频连线参与探讨时表示，该县与阿里巴巴建立了4万亩标准示范基地，跟淘宝直播的合作也仅有三次，一共在线上卖出了兴安盟大米36.8万包，其中在12月5日的直播上，兴安盟大米是所有商品里面第一个突破1万件的商品，达到这个记录只花了6至7分钟的时间。

魏大勇认为，淘宝直播的定位是真实、生动、有趣、实用，直播的形式不仅转化效率非常好，也有效提高了兴安盟大米品牌的知名度。

农产品电商直播现场（资料图）

其实，像魏大勇所言案例体现的正是阿里巴巴农村淘宝全力协调集团内部资源整合推进的“全生态＋全链路”的电商扶贫电商兴农的逻辑和体系。自今年8月份阿里巴巴电商扶贫联盟成立以来，农村淘宝针对大部分农特产品开展了淘乡甜供应链体系的建设和兴农扶贫促销频道的对接。在贫困县农产品上游的种养殖端，与阿里云、极飞科技、孟山都等企业合作，建设淘乡甜农场，推出统一标准和可溯源的优质农产品；在农产品中游的商品化端，联合地方企业、服务商开展品牌定位、包装设计、物流冷链等一系列产品增值服务；在农产品下游的销售端，农村淘宝联合天猫、聚划算、淘抢购等平台开展线上活动，通过盒马鲜生、大润发、零售通、天猫优品等阿里巴巴新零售矩阵进行线下销售，打通了一条从供给侧到消费侧的“直供直销新链路”。

正是有了这样一个精心打造的农产品直供直销体系，上行的农产品才被赋予了品质的保障，使得像淘宝直播拥有了把海量流量转化为订单的“底气”。

黄爱珠称，阿里巴巴从事的电商脱贫和电商兴农，就是要实现“授人以渔”和“造鱼塘”的模式，形成并建立起一个脱贫生态，用阿里巴巴新零售矩阵的力量帮农民实现销售，用整个营销矩阵帮农产品打造区域品牌。

黄爱珠表示，基于“PUGC”直播模式的优势，淘宝直播正酝酿在新年里和农村淘宝一起筛选兴农点、扶贫点，建设若干个农村直播基地，并推出农民主播培育计划，帮助主播们依托地方政府和协会资源，通过电商直播助力当地经济的发展。

(责编：马昌、曹昆)