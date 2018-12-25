税务总局：确保纳税人及时享受专扣政策红利

人民网北京12月25日电（记者吴秋余） 12月25日，全国税务系统个人所得税改革工作视频会议在京召开，国家税务总局党委书记、局长王军出席会议并讲话。王军指出，个人所得税专项附加扣除政策将于2019年1月1日起正式实施，全国税务系统要凝心聚力，攻克难关，全力以赴确保个税改革平稳落地，让纳税人及时享受专扣政策红利。
王军表示，距离2019年1月1日个税第二步改革仅剩几天时间，全国税务系统要进一步聚焦重点问题、聚焦目标任务，深入推进、精准发力，确保改革顺利实施。一是部署工作任务要更聚焦、更明确，做到培训辅导到位、岗责配备到位、系统准备到位；二是辅导扣缴办税要更主动、更精准，想方设法创造条件帮助扣缴单位便捷办税；三是服务纳税人要更优质、更贴心，对纳税人“有问必答”“有难必解”；四是推动社会共治要更积极、更有效，积极争取地方党委政府支持，主动加强与相关部门协调沟通，紧紧依靠社会各方力量，营造改革的良好外部环境。
王军要求，各级税务机关务必以高度的政治自觉、有力的责任担当，坚决打好个税第二步改革攻坚战。要一以贯之抓党建引领，发挥好以党建促改革、聚人心的引领作用；要一以贯之抓组织领导，各单位“一把手”作为第一责任人，要“驻守前线、坐镇指挥”；要一以贯之抓督导考评，以最严格的考评促责任落实；要一以贯之抓改革纪律，确保改革平稳落地。
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