国资委新媒体年会在京召开探讨新媒体发展“新趋势”

人民网北京12月25日电（朱江）记者从国务院国资委新闻中心获悉，第六届中国企业新媒体年会在京举行，主题聚焦“创想创见新视界——突破与转型”。国资委新闻中心主任毛一翔表示，新媒体在企业生产、职工日常生活中，成为必不可少的重要帮手，这是改革开放40年来的重大变化。他建议，新媒体要对促进中国企业的高质量发展、造就更多的具有全球竞争力的世界一流企业做出应有的新贡献。

国务院国资委新闻中心主任毛一翔（图片来源：国资小新提供）

中央网信办网评局副局长姜宝明表示，国资小新全平台粉丝突破千万，国资新媒体矩阵粉丝数以亿计，规模十分可观，取得了一个又一个可喜可贺的成绩，大步前进，为促进国企国资改革发展营造了良好的舆论氛围，提供了有利的舆论支持。

中国互联网发展基金会理事长马利指出，中国企业借助“一带一路”出海，要积极搭建一个社交的新平台，讲好中国企业的故事。借助新媒体的船，要将中国企业文化植根在中华传统文化之中，用更优质的内容去引入人心、鼓舞人心、凝聚人心。

中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任指出，越来越多的企业不断重视和加强企业新媒体的研究和应用。新媒体是好帮手，是加强企业文化建设的有效方式，新媒体的发展帮助、丰富了企业文化的载体，也使企业文化的传播形式更加灵活有效。

从企业的角度出发，中国建材集团有限公司党委书记、董事长宋志平表示，互联网不光给我们提供了一个工具，更重要是提供了互联网的思维，改变了企业经营的运营方式。它改变的包括：个性化、智能化、还有互联网+中的“+”概念。

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