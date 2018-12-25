原标题：苏州：生物医药产业新添主力军

苏州工业园区生物医药领军企业信达生物制药与美国Incyte公司日前在苏州签署了战略合作和独家授权许可协议，推进pemigatinib（FGFR1/2/3抑制剂）、itacitinib（JAK1抑制剂）及parsacl isib（PI3Kδ抑制剂）的单药或联合治疗在中国内地及香港、澳门和台湾地区的临床开发与商业化。

对于这一合作，信达生物制药创始人、董事长兼总裁俞德超表示，“从原本的大分子药物开发领域拓展到小分子领域，拓宽信达生物产品管线的同时，开创了更多商业合作的机会。目前合作的三个产品临床数据令人鼓舞，将有望改变中国胆管癌、膀胱癌、非霍奇金淋巴瘤和其它肿瘤的治疗方式。此外，我们还将探索这三个产品与信达生物其它产品的协同效应，进而开发出更多惠及全球患者的联合疗法，最大化产品价值。”

Incyte总裁Her ve Hoppenot表示，“信达生物由拥有丰富的全球及本土药物开发经验的资深管理者组建而成，具有丰富的产品链及完善的药物开发和商业化平台，是我们在中国理想的合作伙伴。与信达生物的合作为我们提供了进一步服务全球肿瘤学界的重要机遇。”

信达生物是苏州生物医药产业园创新发展的样板和标杆。苏州生物医药产业园是苏州工业园区孵化和发展生物医药产业的高科技载体，经过10余年的深耕和培育，至今，已聚集400余家生物医药高科技企业，形成了创新药研发、高端医疗器械、生物技术3大产业集群。2017年9月，中国生物技术发展中心发布《2016年国家高新区生物医药产业综合竞争力排名前50强榜单》，苏州工业园区综合实力排在第四位，在分榜单生物医药产业竞争力10强中苏州工业园区高居榜首。

(责编：赵爽、仝宗莉)