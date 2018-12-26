原标题：市场监管总局整治认证检测市场乱象

记者日前从国家市场监督管理总局获悉：截至目前，全国共有认证机构481家，累计颁发有效认证证书193.7万张，其中强制性产品认证证书64.3万张，自愿性认证（管理体系、食品农产品、一般工业品、服务认证）证书129.4万张；获得资质认定的检验检测机构3.9万家。检验检测认证服务业营业收入超过2300亿元，成为全球增长最快、潜力最大的检验检测认证市场。

市场监管总局认证监管司司长刘卫军表示，认证认可检验检测在迅速发展的同时，也存在不容忽视的问题，尤其是行业环境和市场秩序亟待规范。一些从业机构及人员的责任意识和诚信守法意识不强，一些认证检测活动的规范性、有效性不高，违法操作、虚假认证、买证卖证等问题比较突出。

因此，9月以来，市场监管总局部署全国市场监管系统对认证检测市场集中开展整治。针对认证机构，共计向社会曝光3家非法机构，撤销注销14家机构从业资质，对29家机构予以警告，对13家机构责令限期整改，对1家机构予以风险预警；责成认证机构撤销、暂停761张存在问题的证书，涉及企业562家；查处无证制售CCC产品违法行为648起、涉及1367批次产品、货值6076万元，严肃查处了深圳中大国际认证公司、上海色瑞斯认证公司出具虚假认证结论等一批违法案件。针对检验检测机构，共计撤销注销207家机构从业资质。针对认证人员，撤销189名违规失信人员的注册资格。（记者李心萍）

(责编：杨曦、仝宗莉)