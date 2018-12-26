前11月全国环境行政处罚金额达136亿元

本报北京12月25日电 （记者寇江泽）25日，生态环境部通报各地2018年1—11月环境行政处罚案件与环境保护法配套办法的执行情况：全国环境行政处罚案件共下达处罚决定书166210份，罚没款金额为135.97亿元，全国实施五类案件总数为36302件，比去年同期增长1.78%。
环境行政处罚力度较大的省份为：江苏、广东、河北、山东、浙江。其中，江苏（19.73亿元）、广东（15.37亿元）、河北（12.53亿元）、山东（10.25亿元）罚没款金额超10亿元。
全国实施的五类案件中，按日连续处罚案件691件，比去年同期减少33.94%，罚款金额9.85亿元，比去年同期减少8.41%；查封、扣押案件19903件，比去年同期增长21.15%；限产、停产案件6196件，比去年同期减少20.99%；移送行政拘留7145起，比去年同期减少8.71%；移送涉嫌环境污染犯罪案件2367件，比去年同期减少6.18%。
环境保护法配套办法案件数量较多的为江苏、广东、安徽、浙江、福建、陕西六省。
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