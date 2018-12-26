我国成功发射通信技术试验卫星三号

图为发射现场。

王玉磊摄（新华社发）

本报北京12月25日电 （余建斌、李潇帆）25日0时53分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号丙运载火箭，成功将通信技术试验卫星三号发射升空，卫星进入预定轨道。通信技术试验卫星三号和长征三号丙运载火箭由中国航天科技集团有限公司研制生产，发射、测控任务由中国卫星发射测控系统部负责。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 12 版）

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