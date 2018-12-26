每生每学期至少免费观看两次优秀影片

本报北京12月25日电 （记者张烁）教育部、中宣部日前发布《关于加强中小学影视教育的指导意见》（以下简称《意见》），要求把影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容，纳入学校教育教学计划，使观看优秀影片成为每名中小学生的必修内容，保障每名中小学生每学期至少免费观看两次优秀影片。力争用3到5年时间，全国中小学影视教育基本普及，形式多样、资源丰富、常态开展的中小学影视教育工作机制基本建立。

《意见》的主要任务包括：教育部将会同中宣部每年向全国中小学生推荐优秀影片片目，各地要注重遴选思想性、艺术性强，弘扬民族精神和时代精神，符合青少年身心特点和认知规律的优秀影片；推动当地影片放映机构创造条件为城市中小学生开设电影专场，实现农村学生免费观影活动全覆盖，并组织开展特种电影公益放映活动；教育部、中宣部定期举办全国中小学生电影周活动和影视教育论坛，各地教育行政部门和学校要积极开展校园影视教育活动，教育引导学生深入学习影视作品中的英雄人物、先进人物和美好事物。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 12 版）

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