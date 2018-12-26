四川建成全国最大页岩气生产基地

本报成都12月25日电 （记者张文）记者从中石油川南页岩气基地获悉：日前，该基地页岩气日产量已达2011万立方米，约占全国天然气日产量的4.2%。至此，川南已成为我国最大的页岩气生产基地。

目前，我国页岩气储量排名世界第一。但储藏地区的地质条件复杂，勘探开发面临困难。作为主产区的川南页岩气田，分布在四川宜宾、泸州等地。2010年后，中石油在川南逐渐建成长宁、威远等国家级页岩气示范区。随着页岩气开采成本的逐步降低，产能快速释放，开发进入急剧增长期。截至目前，川南基地今年已生产页岩气40.83亿立方米。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 10 版）

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