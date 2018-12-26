特高压建设将引入社会资本

本报北京12月25日电 （记者冉永平）记者从今天在北京召开的国家电网全面深化改革十大举措新闻发布会上获悉：国家电网的特高压直流工程领域将按照合作共赢原则，积极引入保险、大型产业基金以及送受端地方政府所属投资平台等社会资本参与建设。国家电网公司有关负责人说：“只要理念契合，国有资本、民营资本我们都欢迎。”

国家电网公司财务部主任冯来法说，特高压是我国原创、世界领先的重大电网创新技术，是我国电网网架的重要组成部分，主要承担跨区输电职能，输送容量大、土地占用少、电能损耗低、系统稳定性高，在保障国家能源安全、推动能源转型和电力系统升级等方面发挥了重要作用。特高压工程主要负责跨区输电，与区域和省级电网资产之间界面清晰，同时，特高压直流工程由公司总部直接经营，起落点固定、送受方明确，具有专用工程性质，运营稳定，效益良好。

今天宣布的其他改革措施还有，加快推进增量配电改革试点落地见效、积极推进交易机构股份制改造、加大综合能源服务领域开放合作力度、大力开展抽水蓄能领域投资合作、加快电动汽车公司混合所有制改革等。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 10 版）

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