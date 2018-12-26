17家林业企业与4县达成生态扶贫合作

本报北京12月25日电 （记者常钦）25日，记者从全国林业企业参与精准脱贫工作座谈会上获悉：17家林业企业与国家林业和草原局定点帮扶的贵州荔波、独山和广西龙胜各族自治县、罗城仫佬族自治县4个县签订了参与精准扶贫合作意向书，意向合作金额达17.5亿元。项目内容涉及木材加工基地和产业园区建设、经济林种植基地投资建设、良种苗木培育、森林康养及森林生态旅游等。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 10 版）

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