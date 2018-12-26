郴州经开区赋能中小企业发展

本报长沙12月25日电 （记者周立耘）近年来，湖南郴州经开区瞄准发展“靶点”、解决企业“痛点”，为中小企业发展提供了极大便利。郴州经开区规划了面积约1平方公里的孵化基地，为入驻园区的中小微企业提供创业辅导、物业管理、证照代办、法律顾问、社保咨询等服务，同时还致力于金融服务体系建设。截至目前，郴州经开区孵化基地已引进中小企业146家，累计完成年产值收入32亿元，实现税收5000余万元，解决就业人员近5000人。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 10 版）

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