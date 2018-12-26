注重发挥党组织优势 发展壮大村级集体经济

今年11月26日召开的中共中央政治局会议指出，要发展壮大村级集体经济，提升党组织凝聚服务群众的能力。近年来，福建省泉州市注重发挥党组织优势，探索发展壮大村级集体经济新路径，推动实施乡村振兴战略，努力让村民有更多获得感、幸福感、安全感。

形成发展村级集体经济的合力。发展壮大村级集体经济，能够有力支撑基层各项工作的顺利开展，有利于增强村党组织的组织力和领导力。我们把发展壮大村级集体经济作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的一项重要任务，列为市级党建重点项目，列入县乡村三级党组织书记抓基层党建述职评议考核硬指标，督促加大工作力度。出台《泉州市发展壮大薄弱村集体经济三年行动方案》，引导金融行业支持和参与村级集体经济发展，把发展壮大村级集体经济作为干部驻村帮扶的一项重要任务。探索“党建+产业发展”“党员+致富能人”等模式，实施百企帮百村、百会扶百村、百侨助百村工程，将部分帮扶资金用于村级集体投资创收项目，促进集体经济发展。

面向市场探索多种发展模式。引导各村从实际出发，积极探索村级集体经济多种发展模式。一是发挥资源优势。充分利用村集体自然资源，采取公开发包、土地入股、规模经营、旅游开发等形式，将资源优势转化为经济优势，壮大集体经济。二是盘活集体资产。通过租赁、承包、联合开发等形式盘活村集体闲置的办公用房、校舍、仓库、设备等资产，实现“闲”变“宝”、“死钱”变“活钱”。三是积极走向市场。引导村集体面向市场发展服务型产业。鼓励村集体领办专业合作社，为村民和种养殖户提供信息、技术、劳务等有偿服务，增加集体经济收入。对发展水平较高的村，鼓励创办或引进中介服务公司，促进村民创业增收。

坚持抱团发展获取规模效益。利用集体经济的组织优势，整合资源，集中用力、精准发力，努力实现规模效益。一是针对薄弱村缺人才、缺资金、位置偏远、发展基础较差等实际情况，注重发挥县、乡两级党组织的领导核心作用，打破村域、镇域乃至县域界限，鼓励薄弱村抱团取暖、协力发展。同时，调整扶持资金管理办法，重点用于扶持涉及3个以上薄弱村的抱团发展项目，为薄弱村抱团发展提供资金支持。二是开展村企共建。与中化泉州石化有限公司合作，由其出资在全市建设新农村综合服务站，经营利润由县乡统筹，直接返拨给薄弱村。三是开展物业经营。永春县针对一些薄弱村资源贫乏、地处偏远、不具备在当地发展集体经济的实际，整合全县薄弱村集体资金，在济川工业园区投资建设标准厂房，获取租金收入。

努力让广大村民共建共治共享。发展村级集体经济，充分发挥农民群众的积极性、主动性、创造性至关重要。凡出一谋、举一事，必看群众是不是答应、是不是受益、是不是满意。一方面，充分发挥村集体和村民的主体作用，按照“一事一议”程序进行表决，项目资金使用、项目进度、村级集体收入等情况及时公开，自觉接受群众监督，激发群众参与的内生动力，避免出现“干部干、群众看”和“等靠要”现象。另一方面，坚持集体收入集体受益原则，通过建设基础设施、安居房、帮助缴纳医保等方式，让广大村民共享村级集体经济发展成果，赢得群众的理解和支持。

（作者为中共福建省泉州市委书记）

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 07 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)