携手推进品牌强国建设

时值隆冬，北方气温低至零下，太原钢铁集团车间里却热火朝天。

被誉为“黑金”的碳纤维，在国内供不应求；“论克卖”的“手撕钢”，海外客户订单不断。“太钢”品牌，正成为“高质量”的代名词。

同“太钢”一样，越来越多中国品牌让世界刮目相看。

不久前，权威机构发布的“全球最具价值品牌”报告显示，2018年，有66家中国企业进入全球品牌500强，其中22家进入100强，中国上榜品牌总价值占比15%，位居第二。

一个个中国品牌，竖起了中国经济迈向高质量发展的路标；一张张国家名片，闪耀着自主创新的智慧与光芒！

中国品牌闪亮国际市场

今年天猫“双11”，创造了2135亿元交易规模新纪录。当天，共有237个品牌成交破亿元，中国品牌占据一半左右，小米、美的、海尔当天销售额更是超过10亿元。

质量变革、效率变革、动力变革“三轮驱动”，让国产品牌跑出加速度，也让中国成为名副其实的品牌大国。

2018年上半年，我国商标申请量达到358.6万件，接近2016年全年申请总量。全国有效注册商标量1680.7万件，平均每6.1个市场主体就拥有一个有效商标。

2005年，国内拥有自主知识产权核心技术的企业仅为万分之三，99%的企业没有申请专利；到2017年，我国发明专利申请量为138.2万件；国际专利申请量达到4.88万件，超过日本升至全球第二。

去年6月，由中联重科牵头制定国际标准《混凝土及灰浆制备机械与设备术语和商业规格》正式出版发行；去年，由上海企业主导的中国行业标准《超级电容电动城市客车供电系统》转化为以色列国家标准颁布并实施……越来越多的中国企业成为行业标准制定的参与者甚至主导者。

今年第三季度，小米以27%的市场份额，坐稳印度第一大智能手机厂商的宝座。

在北美，大疆占据了无人机市场的半壁江山，其消费级无人机80%左右的收入来自中国内地以外的市场。

在欧洲冰箱市场，海尔产品的单价从2004年的平均99欧元提高到如今的500欧元，最高达到2999欧元，美誉度与日俱增……

从衣食住行到大国重器，在越来越多的行业和领域，中国品牌正迎头赶上，成为国际市场抢手货。

在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，一辆辆技术先进、由中国制造的列车在核心城区与周边卫星城之间穿梭，每天运送乘客约34万人次。

作为列车制造方，中国中车不仅输出了高端轨道交通装备产品，还输出高附加值的技术服务，实现了“产品+技术+服务”全方位“走出去”的升级。

阿方提供的调查结果显示，乘客满意度高达97%。这些列车，已然成为一张张流动的“中国展板”。

“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”，每一天，这样的转变都在发生，这样的故事都在发生！

从2017年起，每年的5月10日成为“中国品牌日”。这也向世界传递了中国坚定不移推进高质量发展和品牌强国建设的信心和决心。

以创新提升品质，以品质擦亮品牌

2010年，吉利收购世界名企沃尔沃汽车公司；5年后，吉利又帮助沃尔沃创下了该品牌建立88年来全球汽车销量的新纪录。

走进吉利集团沃尔沃汽车大庆工厂，总装车间的智能生产线上，高精度连接工艺正在上演：60多把电枪自动定位、同时发力，从四面八方一次性拧紧所有关键螺栓，底盘与车身合二为一，整个过程一气呵成。

“以前我们卖车，最怕消费者回来，因为他会带来一个帮忙吵架的人；现在最喜欢消费者回来，因为他会带来一个新客户。”吉利集团负责人这样说。

品牌的背后是品质，品质的背后是创新。

在格力电器近9万名员工中，研发人员超过1.2万人。一个国家重点实验室、一个国家级工业设计中心、两个国家级技术研究中心、1727个先进实验室，累计研发23项国际领先技术，申请专利36949项。2017年，格力电器再次加大对科技研发的力度，研发投入金额57.67亿元，同比增长24.69%。

在去年底欧盟委员会公布的2017年工业研发投入排行榜中，排名前100位的企业，中国企业数量居第四，仅次于美国、日本、德国，阿里巴巴、腾讯等企业纷纷上榜。

企业是品牌建设的主体。中国宏观经济研究院创新战略研究室主任姜江认为，对企业而言，树立品牌意味着高附加值、高利润和高市场占有率；对国家来说，企业品牌建设深刻契合着高质量发展的内涵。

以自主创新打造品牌——近年来，TCL集团先后投资千亿元扶持华星光电，发力新一代液晶面板市场，业绩斐然。集团董事长李东生说，其更大的意义，在于使我国电子产业此前饱受的“缺芯少屏”之痛得到缓解。

以工匠精神塑造品牌——格力电器董事长董明珠说，完美的质量是艰苦的付出换来的，每个人用心提高企业产品质量，这就是匠人，而高质量最终体现的是高品牌价值，更是国家形象。

以全球视野提升品牌——今年6月25日，蚂蚁金服将全球首个跨境电子钱包区块链汇款服务在中国香港和菲律宾之间打通，跨境转账速度更快，交易过程透明度更高。蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示：“通过开放合作和技术分享，把我们中国数字经济和移动支付发展的技术和经验分享给‘丝路’伙伴，不但带给发展中国家更多的机遇，也让中国企业进一步融入全球市场。”

创新资源投入持续增加，创新能力水平大幅提升。中国科学技术发展战略研究院发布的《国家创新指数报告2016—2017》显示，中国国家创新指数排名提升至第十七位。

建设品牌强国还须闯过“三道关”

成为品牌大国，中国蹄疾步稳；建设品牌强国，中国任重道远。

——做强品牌，进一步提升质量。

今年春节，随着《舌尖上的中国》第三季热播，章丘铁锅一夜蹿红，消费者蜂拥而至，但假冒产品也随之而来，仅半年时间，章丘铁锅便无人问津。

“我们既为改革开放40年中国制造的迅速进步而自豪，同时也要清醒地认识到，一些质量诚信缺失企业不仅伤害消费者，也会损伤中国制造业。”中国质量检验协会联合（北京）质量检验研究中心主任张明认为，全社会还要继续加强质量诚信建设，激励企业狠抓质量提升，方能打赢品质攻坚战，让“质量”成为一个时代的鲜明特质和标志。

——做强品牌，不断强化自主创新。

中国社科院荣誉学部委员冯昭奎介绍，在全球500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一，但在世界100强工业产品品牌当中，自有品牌只有1个。

虽然中国品牌发展呈现良好态势，但关键核心技术研发不足，创新体系仍需完善，中高端产品和服务有效供给欠缺等问题，成了当前我国制造业大而不强的“命门”。未来中国品牌要拥有更大的影响力，必须进军中高端市场。

“不加快自主创新，不掌握核心技术，企业只能跟在别人后头走，品牌发展空间有限。”苏宁控股集团董事长张近东说，对企业而言，创新程度如何，决定着一个品牌在激烈的市场竞争中能走多远。对国家而言，创新的广度和深度，是建设品牌强国的基础。“创新驱动的‘智造+质造’将是中国品牌建设的趋势和方向。”

——做强品牌，大踏步走向国际。

“你能否说出至少一个中国品牌？”——这项针对外国消费者的调查，其结果正在发生不小的变化：2012年，能说出至少一个中国品牌的仅有3%；而今年，这一比例攀升到32%。

“中国企业要加快国际化步伐，就要与国际大牌同台竞技。”国务院国资委副秘书长彭华岗说。好品牌是培育出来的，更是竞争出来的。要想形成更多世界一流品牌，中国企业就要在国际竞争中锻造实力，争取市场，赢得用户；在与世界一流品牌的对标中，发现差距，补上短板，提高品牌的含金量。

“中国品牌走出去，要善于扬长避短，发掘自身优势。”五粮液集团公司董事长李曙光表示，在经济全球化的今天，中国品牌要想在国际市场上扩大自己的影响力、提高国际认可度和国际竞争力，至关重要的是深挖中国品牌的历史文化底蕴、价值内涵与价值追求，展现中华璀璨文化的博大精深和独特魅力，提高品牌附加值。

“以质量、创新、文化、政策支持等重点环节为突破口和着力点，不断改革进步、自主创新、打造名牌，中国产品必将一步步朝着‘微笑曲线’高端攀升，在全球经济竞争中占据主动。”商务部研究院副研究员刘建颖说。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 09 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)