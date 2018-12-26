原标题：31省份房地产开发投资排行榜出炉 这两地超万亿元

今年以来，全国各地房地产调控已达400余次，刷新历史记录。前11月，31省份房地产开发投资已超2017年全年，其中广东、江苏两省份破万亿元。

前11月房地产开发投资创纪录

据国家统计局数据，2018年前11月，31省份房地产开发投资达110,083亿元，已超2017年全年投资额(109,799亿元)。

中新经纬客户端梳理发现，2017年31省份仅有广东房地产开发投资超万亿元，而截至2018年11月，已有广东、江苏两省份破万亿元大关，浙江省以9,271亿元的投资额位列第三，与万亿元也仅一步之遥。

在中原地产首席分析师张大伟看来，2018年房地产市场开发投资处于高位，全国多城市土地成交也处于高位，特别是一二线城市，房企对住宅类土地拿地积极性较高。三四线城市土地市场也明显活跃，大量的房企进入三四线城市拿地，推动热点城市土地销售额创历史同期记录。

值得注意的是，前11月，31省份房地产开发投资除了总额增加之外，个别省份房地产开发投资增长率也一鸣惊人。据中新经纬客户端梳理，西藏以136%的增幅排首位，24省份房地产开发投资实现同比增长。其中，广东、江苏等14省份同比增长超10%。

中国城市房地产研究院院长谢逸枫认为，西藏的房地产开发投资同比增长率最高是因为当地棚改货币化安置比例非常高。另外，当地基础设施建设也相应带动房地产投资额的增长。

梳理2018年前11月数据，宁夏房地产开发投资同比下降超30.7%，跌幅最大。青海、海南下降超10%，跌幅仅次于宁夏。易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，有的地方实施去库存政策，导致房地产开发投资节奏放缓；有些地方市场行情好些，房地产开发投资数据就随之增长。体现了不同城市的特征。

海南房地产调控见成效

近年来，海南房地产开发投资占GDP比重远超他省。2017年海南房地产开发投资占GDP比重达44%，2018年前三季度占比下降到34%。今年4月以来，海南加大对房地产市场调控力度，实行商品房全域限购，很多外省居民不具备购房条件，无法购买海南商品房，导致以外销为主的商品房销售明显减少。

据海南省统计局数据，2018年前11月，海南省商品房销售面积1307.35万平方米，下降36.5%；商品房销售额1904.71亿元，下降21.2%。海南全省房屋新开工面积1786.67万平方米，下降7.1%。

海南房地产开发受调控政策影响，房地产开发投资、商品房销售等主要指标呈现大幅下降态势。在张大伟看来，海南的调控极其必要，房地产市场过度发展，必然带来成本增加。海南过去过度依赖房地产是短期发展。但长远来看，非可持续发展，现在的调控阵痛是必经之路。

海南房地产总体调控卓有成效，谢逸枫对中新经纬客户端表示，经过调控，海南房价没有出现暴涨反弹，从房地产开发投资、商品房销售面积、商品房销售总额、新开工面积四个指标总体来看。

楼盘 中新经纬 薛宇飞 摄

2019年全国房地产开发投资料将低位增长

2019年的房地产开发投资将会走向何方？张大伟认为，2019年房地产开发投资金额将与2018年基本持平。张大伟表示，刚刚召开的中央经济工作会议指出，要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。因此，2019年房地产开发投资金额增长难度很大。

严跃进预估2019年房地产开发投资将会保持在0-0.5个百分点的低位增长。他表示，2018年房地产开发投资已经处于高位，如果市场政策环境持续宽松，企业也会适当增加开发投资，预计增长率将维持在0.5%以内。(中新经纬APP)

(责编：杨曦、仝宗莉)