植入式广告应走向规范

只有将植入式广告纳入到国家的法律体系中来，相关部门及行业组织共同作为，才能还影视剧、电视节目、视频网站一片清朗的天空
在近日播出的一部都市商战剧中，露骨的广告植入为很多观众吐槽。电商平台、美容护肤、饮品、食品……众多耳熟能详的品牌被简单粗暴地植入剧中，堂而皇之地进入台词、剧情，甚至经由演员之口详细介绍其功能，不断地打断情节进展，显得突兀而又别扭。
植入式广告在我国兴起于20世纪90年代。此后，影视剧和电视节目中植入广告之风愈刮愈烈，以至于因植入方式过于粗糙而引发争议，一度进入人大代表的提案。
众所周知，广告是被纳入到国家法律体系的，更受多项规章制度的规范。而且随着经济的快速发展，新的广告形式不断出现，为形成对广告的全方位监管，2015年广告法进行了修订，2016年《互联网广告管理暂行办法》《公益广告促进和管理暂行办法》出台。然而，植入式广告却一直处于监管的模糊地带，空间有多大，底线在哪里，并没有相对统一的标准。
究其原因，隐蔽性是植入式广告最大的特点，道具、台词、角色、情节等等，都可以成为载体，唯一不同的是，植入得巧妙还是生硬。巧妙的，观众虽然心知肚明，但还不会影响情节，高明之作还会博人一笑；生硬的、特别过分的，自然引起观众的反感。从某种意义上说，对植入式广告的最大监管就是观众的忍耐程度，而决定植入式广告优劣的则是出品方的专业程度。
那么，有没有将植入式广告纳入法律层面进行监管的可能性呢？答案是肯定的。不少国家都有相关的法律条文来规范植入式广告，虽然植入式广告被融入了剧情，但具有很强的隐蔽性。植入式广告的合理空间，还是有办法来界定的，关键是有没有决心把这件事做起来。
新修订的广告法被称为史上最严厉的广告法，在修订过程中曾引发不少讨论，但最终还是出台了，使广告市场清朗了许多。随着近年来广告监管广度和深度的持续拓展，广告在其他领域得到进一步规范，植入式广告的监管也应与时俱进。只有将植入式广告纳入到国家的法律体系中来，相关审查、监管部门及行业组织共同作为，才能还影视剧、电视节目、视频网站一片清朗的天空，并且倒逼植入式广告提高制作水平。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】