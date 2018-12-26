植入式广告应走向规范

只有将植入式广告纳入到国家的法律体系中来，相关部门及行业组织共同作为，才能还影视剧、电视节目、视频网站一片清朗的天空

在近日播出的一部都市商战剧中，露骨的广告植入为很多观众吐槽。电商平台、美容护肤、饮品、食品……众多耳熟能详的品牌被简单粗暴地植入剧中，堂而皇之地进入台词、剧情，甚至经由演员之口详细介绍其功能，不断地打断情节进展，显得突兀而又别扭。

植入式广告在我国兴起于20世纪90年代。此后，影视剧和电视节目中植入广告之风愈刮愈烈，以至于因植入方式过于粗糙而引发争议，一度进入人大代表的提案。

众所周知，广告是被纳入到国家法律体系的，更受多项规章制度的规范。而且随着经济的快速发展，新的广告形式不断出现，为形成对广告的全方位监管，2015年广告法进行了修订，2016年《互联网广告管理暂行办法》《公益广告促进和管理暂行办法》出台。然而，植入式广告却一直处于监管的模糊地带，空间有多大，底线在哪里，并没有相对统一的标准。

究其原因，隐蔽性是植入式广告最大的特点，道具、台词、角色、情节等等，都可以成为载体，唯一不同的是，植入得巧妙还是生硬。巧妙的，观众虽然心知肚明，但还不会影响情节，高明之作还会博人一笑；生硬的、特别过分的，自然引起观众的反感。从某种意义上说，对植入式广告的最大监管就是观众的忍耐程度，而决定植入式广告优劣的则是出品方的专业程度。

那么，有没有将植入式广告纳入法律层面进行监管的可能性呢？答案是肯定的。不少国家都有相关的法律条文来规范植入式广告，虽然植入式广告被融入了剧情，但具有很强的隐蔽性。植入式广告的合理空间，还是有办法来界定的，关键是有没有决心把这件事做起来。

新修订的广告法被称为史上最严厉的广告法，在修订过程中曾引发不少讨论，但最终还是出台了，使广告市场清朗了许多。随着近年来广告监管广度和深度的持续拓展，广告在其他领域得到进一步规范，植入式广告的监管也应与时俱进。只有将植入式广告纳入到国家的法律体系中来，相关审查、监管部门及行业组织共同作为，才能还影视剧、电视节目、视频网站一片清朗的天空，并且倒逼植入式广告提高制作水平。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)