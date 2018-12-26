依法保护民营企业权益 为民营经济营造良好法治环境

习近平同志在民营企业座谈会上的重要讲话中指出，在我国经济发展进程中，我们要不断为民营经济营造更好发展环境。市场经济是法治经济。我们要为民营经济发展营造良好法治环境，依法保护民营企业权益，大力支持民营企业发展壮大。
完善立法。我国宪法第六条规定，“国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”。第十一条规定，“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。”我们要适应民营经济快速发展的现实和需要，进一步贯彻落实宪法规定，树立平等保护、促进发展的立法理念，确立民营企业“法无禁止即可准入”的原则，重点围绕民营企业在市场准入、产权保护、投融资、公平竞争等方面遇到的困难，加快推动修改制定相关法律法规。全面清理不利于民营企业发展的法律法规和规范性文件，健全充分听取民营企业意见的立法工作机制，为促进民营经济发展提供有力法律支撑。
规范执法。完善涉及民营企业行政执法的权责清单，厘清职责边界，将政府部门行政权、执法权等公权力的设置与运行置于法治监督之下，提高行政执法工作法治化、规范化、透明化水平。坚决反对和纠正以权谋私、吃拿卡要、乱收费等违纪违法行为，确保民营企业合法财产不受侵犯、正常经营不受干扰，切实解除企业家的后顾之忧。推进审批制度和“放管服”改革，降低制度性交易成本。打破各种各样的“卷帘门”、“玻璃门”、“旋转门”，在市场准入、审批许可、经营运行、招投标、军民融合等方面，为民营企业打造公平竞争环境，给民营企业发展创造充足市场空间。全面推行行政裁量权基准制度，细化、量化行政处罚标准，坚决杜绝随意检查、多重检查、重复处罚等执法歧视行为。切实改进执法方式，增强服务意识，做到行为规范、程序规范。
公正司法。妥善处理民营企业涉纪涉法案件，既要查清问题，也要保障其合法的人身和财产权益，保障企业合法经营。对一些民营企业历史上曾经有过的一些不规范行为，要以发展的眼光看问题，按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理，让企业家卸下思想包袱，轻装前进。加大民营企业与其他经济主体、社会主体之间案件纠纷的审理力度，依法保护公平竞争。加快甄别纠正侵害企业产权和企业家合法权益的错案冤案，将中央保护产权和民营企业家权益的政策落到实处。
加强服务。创新和拓展公共法律服务，组织律师、公证、仲裁等法律服务行业和法律援助、法治宣传机构为民营企业服务。建立健全民营企业多元化纠纷解决机制，加强民营企业矛盾纠纷排查，将处理涉及民营企业的矛盾纠纷作为重点，第一时间开展调处化解，既定分止争，又帮助民营企业解决经营困难，为民营企业提供优质高效的司法服务。引导民营企业家讲正气、走正道，遵纪守法经营，合法合规竞争，做经济发展和法治建设的贡献者，树立良好社会形象。加大法治宣传力度，提高全社会对民营经济的认同度和支持率，树立有利于民营经济发展的法治思维和价值导向。
（作者为湖北经济学院法学院教授）
《 人民日报 》（ 2018年12月26日 07 版）
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