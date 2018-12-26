原标题：福袋9.9元包邮 有的不是馅饼是陷阱

福袋9.9元包邮，有的不是馅饼是陷阱

9.9元包邮的“福袋”，可能拆出皮包、香水、运动手表……你会心动下单吗？

在网上有许多10元左右的便宜货，它们有的明码标价，有的打着“酬宾”的旗号，吸引消费者的眼球，然而在订单暴涨的背后，却是……

民众正在上网购物。 吕明 摄

福袋被“玩坏”

网购中的福袋活动最初是电商平台的商家在新年前后将多件商品装进布袋或纸盒中，进行搭配销售，这种布袋或纸盒就称为“福袋”。

国内电商平台的很多店铺出于清理库存、回笼资金或者回馈顾客，日常也会推出不透明或者半透明的福袋。

按照卖家的宣传说辞，福袋的价值一般会超过你平时购买相同物品时的价格。当然，前提是它是正规的福袋的话。

“运气好的话，能开出物超所值的福袋！”

但现在福袋被“玩坏”了，甚至二手平台上也有人开始在玩福袋的套路。大多数情况下，网购消费者的运气和期待是背道而驰的。

比如，14.8元的雪纺连衣裙福袋，拆开之后是“两件发霉的老太太旧衣服”；10元的渔夫帽福袋，拆开是一顶“性价比高到爆表”的绿帽子，翠绿翠绿的；299元的零食礼包，拆开是20个馒头、3瓶米酒……

每拆一个福袋包裹，就感觉智商被摁在地上有节奏地摩擦摩擦。

不接受退换货是福袋商品的标配。来源：网页截图

“福袋里商品总价值应该或多或少高于正常途径购买所花的钱。或说，福袋中的商品应该低于市场售价。”购买过福袋的丽娜(化名)表示，福袋里可存在不想要的商品，但不应该有瑕疵品。

在她看来，有些福袋卖家更像是变相骗钱。

虽满肚子怨气，但十几块钱的事情，即便买的东西不尽人意，很多人选择不了了之，毕竟买之前卖家就说了“不退不换”，即便强行说理，也会被一句“你运气不好”驳回。

背后是刷单的陷阱

福袋装的不仅不是运气，还有可能是陷阱——商家利用你在刷单！

刷单是指网上店铺为了获取单品或店铺较好的电商平台搜索排名而采取的作弊行为，一般来讲，按目的分为单品刷销量为做爆款等做准备和刷信誉提高店铺整体信誉度以提升全品类成交率。

那福袋和刷单又有什么关系呢？答案是流量。

一家10月初在淘宝上新开张的女装店，在全店所有商品销售量为零的情况下，一款售价19.9的“秋冬女装”福袋销量为1万。推出福袋的原因是“工厂倒闭，清理库存”。

在电商平台上，许多福袋的详情介绍上都“巧合”地出现“工厂倒闭”的现象。来源：网页截图

如果你在淘宝搜索框内搜索“福袋”，同样的剧情还有很多。

“你们在外面逛街的时候有没有看到很多的店铺大排长龙，这些排队的，真的都是顾客吗？”一位熟悉淘宝运营规则的业内人士表示，刷单对于许多淘宝卖家而言是必然选择。

“刚开的店铺需要有刷单这个操作，不然你怎么让买家看到你？不刷单就是一个‘死’！”

在现行的运营体系内，没有流量说明店铺没有价值，那平台也不会给你更多的流量。所以，想要活下去，必须“破零”。所谓的破零，就是让你的店铺突破零流量的底线，你可以找朋友、找亲戚照顾生意。

当然，电商平台一般有自己运营系统，比如淘宝有直通车、淘宝客负责精准推广，但做出好产品的商家不一定玩得透。因此更便捷的方式是找刷手刷单。

除此之外，淘宝根据网店的流量高低在搜索界面上推荐，为了争个席位，很多网店不惜重金刷出一个“爆款”。这就意味着，为了得到更好的推荐位，商家还得继续把流量刷上去。

职业代运营现身

在刷单的背后，出现了职业“电商代运营”的身影。

刷单只是电商代运营的一部分，也是决定店铺生存与否的关键性因素。电商代运营还会给有需要的客户提供更全面的配套服务。

代运营的出现和目前电商环境有很大的关系。“新开店铺，基本没有流量”，如果再不推广，等于‘僵尸店铺’，没人会看到。”不少卖家表示。

为了满足新店铺的推广需求，不少电商平台自带推广系统的，不过效果因品牌而异。

浙江省查处的首例跨境电商刷单案中，包裹内都是很廉价的扎头绳。金华市市场监督管理局提供

“这个双十一期间，我投入1万元做站内推广，但带来的销售额连6千元都没到，更别提利润了。”某瓷器商家说。

据了解，电商平台靠点击收费的广告系统有一个弊端，即竞争对手或恶意买家不断点击店铺，做广告的买家发现后虽可以拉黑，“但永远也拉黑不完”，白白浪费了钱。

一个最快的途径就是交给代运营，运气好，有可能最后得到一个流量还不错的店铺，但也有可能一开始就被代运营“坑”掉。

在某代运营公司，一个标准的代运营团队一般会配置5人：专门与客户沟通的客户经理、负责店铺打理的店长、负责推广的专员、负责数据的分析师以及管理刷手和消费者客户的运营。

资料图：大学生网购不手软，高校迎“双十一”后快递高峰。韦亮 摄

卖家骑虎难下，买家继续被“坑”

“刷单就像你在地面开一家酒店一样，开店之日肯定是要求亲朋好友来捧场的，难道这也有错吗？”在许多代运营团队看来，刷单存在即合理。

“刷单也有讲究，不是刷得多就赚得多。”从事刷单生意多年的陈毅达(化名)表示：“刷单说白了就是作弊，平台肯定不会眼睁睁看着刷手在平台上胡来的。”

他介绍，刷单要看时机也要把握好度。比如，一个明显没有价值的店铺无端端出现巨大流量，直接触发人工监控，“到时候又是一个‘死’！”

陈毅达表示，刷单的关键要控制好转化率，多少自然流量进入，多少订单成交，多少评论产生……都是有一个行业标准的。

“其实也简单，现在的代运营公司大概就是把其他店铺的爆款数据拿来分析，然后根据别人的数据照搬到自己的产品上来。”但在店铺成长的同时，卖家也在不断陷入刷单的漩涡。

一环扣一环，刷单是没有终点的，你不刷，别人刷上去你之前的付出就白费了，所以你得接着往下刷。陈毅达形容：“对很多店铺而言，不刷直接死，继续刷也只是把死亡时间往后拖延。”

卖家骑虎难下，只能继续欺骗式刷单，更多买家被骗。如果所谓的爆款、好评、信誉都是刷出来的，那初次见面的买家选的到底是优质的产品？

每一次每个人被骗9块9，一千万人就是小一亿元。你网购时买过这种“福袋”吗？请不要选择容忍，不了了之！(完)

(责编：杨曦、仝宗莉)