民营经济，也是“信心”经济

近日，辽宁省召开了近几年来规模最大的一次电视电话会议，参会的一共有1.57万人，主题是加快民营企业发展。会上，出台了包括减负、金融支持、改善法治环境在内的23项含金量很高的政策。同时，辽宁省委还决定，从明年开始，2500多名正处级以上干部，每人包扶1户企业，当“联络员”“服务员”，破解民企发展难题。

今年9月，习近平总书记在东北三省考察时强调，要坚持“两个毫不动摇”，为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境，依法保护民营企业权益，鼓励、支持、引导非公有制经济继续发展壮大。从经济结构看，东北振兴的最大短板还是在民营经济，这一点已是共识。长期看，东北真正走出困局，破解体制机制障碍、完善经济结构和产业结构，实现全面振兴、全方位振兴，要依靠以民营经济为主体的非公经济的发展。

与东部沿海地区相比，东北民营经济的发展水平差距较大。最新的民营经济500强榜单，东北地区只有10家左右。辽宁民营经济对地区GDP贡献率达45%以上、贡献税收近30%、解决城镇就业不到64%，这些数字，也低于全国平均水平。东北地区缺乏创新力强、品牌影响力大的民企，也相对缺少有号召力的一流企业家，这也成为制约东北振兴的深层次原因。

稳住存量、做大增量，是东北经济发展的主要路径。而增量主要来源于民间投资，目前来看，互联网经济、信息技术、新材料、新能源汽车、生物制药等新兴产业领域，民企是不可或缺的投资主体。而且，民营经济的壮大发展，也是倒逼东北体制机制改革、促进思想解放、激活民间活力的一大利器。

当下，东北民营经济的短板，有其历史原因，但现实问题也不少：既有产业结构不合理的问题，也有营商环境有待提升的问题；既有过度依靠政府配置资源的习惯，也有民间闯创劲头不足、创业意识欠缺的影响……长期以来，由于计划经济藩篱束缚，一些领导干部思想观念相对滞后，存在着“三个不相信”：不相信中小微企业力量，不相信民企力量，不相信市场力量。由此而言，解放思想对于东北振兴更具现实意义。

坚持解放思想的要求犹如春风，吹拂东北大地，东北地区迅速开展行动。以辽宁为例，省委省政府主要负责同志认识到民营经济短板，迅速开展思想解放大讨论，推出多条举措，力图破解民营经济当前遇到的市场、融资、转型三个难题。开展民营企业表彰活动，大力宣传民营企业家突出事迹，弘扬企业家精神，在全社会形成尊重企业家、爱护企业家的氛围……这些举措，不一定立竿见影，但释放出一个鲜明的导向：民营经济的发展，犹如室外的花草，需要土壤、阳光、空气和雨露，是一个系统的工程。新时代东北振兴，需要在全社会形成浓厚的氛围，改变东北地区民营企业家社会地位不高的现状。

某种程度来说，民营经济是“信心”经济。尊商、敬商、重商、爱商的氛围只要形成，“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”只要打破，东北地区民营经济的发展就会迎来真正的春天，东北振兴的步伐就一定会大大加快。

（作者为本报辽宁分社记者）

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 05 版）

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