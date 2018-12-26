原标题：市场主体数量增长222倍 中国营商环境排名大幅上升

全国市场主体突破1亿户 明年开办企业只需8.5天

中国营商环境排名大幅上升

国务院新闻办25日举行新闻发布会，请国家市场监管总局副局长马正其介绍市场主体登记注册改革发展40年有关情况，并答记者问。

中国市场主体数量增长222倍

马正其介绍说，当前，商事制度改革与大众创业、万众创新政策形成叠加效应，在全国掀起新一轮创业创新热潮。40年来，中国市场主体数量从改革开放初期的49万户，增长到2018年11月底的1.09亿户，增长了222倍。其中，实有企业达到3434.64万户，日均新设市场主体5.8万户，日均新设企业1.8万户。

马正其以个体私营经济为例，介绍改革开放40的发展变化。1978年全国个体经营者仅有14万人，没有私营企业。1980年，浙江省温州市工商局颁发了改革开放后第一张个体营业执照。1989年私营企业允许登记之年，总量不过9.05万户。2018年3月16日，北京一家私营企业领照，成为中国第1亿户注册市场主体。

明年全面实现“企业开办8.5天”

马正其介绍说，下一步将继续推动“证照分离”改革，通过“减证”来达到“简政”。最近正在梳理500多项营业执照的审批事项，按照“证照分离”改革的4种方式进行管理：一是直接取消审批；二是取消审批，改为备案；三是简化审批，实行告知承诺；四是完善措施，优化准入服务。

马正其表示，明年将进一步便利市场准入与退出，压缩企业开办时间，确保明年上半年在全国全面实现“企业开办8.5天”的目标任务。

马正其介绍说，世界银行《2019年营商环境报告》显示，中国营商环境总体评价在190个经济体中位列46位，较去年上升32位，较2013年上升了50个位次。其中开办企业便利度排名较去年大幅上升65位，排名28位，5年来累计上升130位，中国成为营商环境改善最大的经济体之一。

对内外资企业一视同仁平等对待

发布会上，有海外媒体提问了关于外资的问题。马正其表示，利用外资是中国对外开放基本国策的重要内容。1980年4月24日，原国家工商行政管理局登记注册了改革开放后的第一户外商投资企业——北京航空食品有限公司。到2018年11月底，全国实有外资投资企业59.01万户，实有注册资本4.22万亿美元，实有投资总额7.69万亿美元。

“除了个别外资企业有涉及负面清单管理的，无论是内资企业、国有企业、民营企业、合资企业、外资企业，我们都一视同仁，平等对待。”马正其说。

马正其介绍说，《外商投资法》(草案)近日已提请十三届全国人大常务会第七次会议审议，有望替代“外资三法”成为外商投资领域的基础性法律。草案明确，对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单制度，负面清单以外按照内外资一致的原则实施管理。这是中国利用外资法律制度的重大调整，将进一步优化外商投资企业设立程序。

(责编：杨曦、仝宗莉)