第一座核电站秦山核电站 从国之光荣到国家名片

2018年4月20日，中国最大核电基地——秦山核电基地安全发电达5000亿千瓦时。这些电量可以供1000万人口的城市家庭用电55年，超过五年来北京市全社会用电总量。

秦山核电站于1991年12月首次实现并网发电，是我国自主设计、自主建造、自主运营、自主管理的第一座核电站，投产以来，机组运营一直处于良好状态，成为我国改革开放40年来和平利用核能最大的成果。

40年来，秦山核电自力更生，自主创新，创造了一个又一个奇迹。先后掌握了10万、30万、60万、100万千瓦级核电技术，实现了中国核电技术型谱化。中国已跻身先进核电技术行列，正在从核大国向核强国迈进。从“国之光荣”到“国家名片”，秦山核电创立了中国首个具有自主知识产权的商用核电品牌，实现了“从30万千瓦到100万千瓦”自主发展的历史跨越，9次在WANO（世界核电运营者协会）综合排名中位列第一。

2015年2月12日，随着第九台机组投入商业运行，秦山核电基地总装机容量达656.4万千瓦，年发电量约500亿千瓦时，约占浙江省全年用电量的15%，成为全国核电机组数量最多、堆型品种最丰富、装机容量最大的核电基地，在我国核电发展中发挥着重要的示范作用。

秦山核电站是中国核电“走出去”的先行军。1991年12月31日，在秦山一期30万千瓦级机组实现并网发电仅仅15天后，我国便与巴基斯坦签订了建造同样堆型的两台30万千瓦级机组合同，实现了向国外“原装”出口核电机组，创造了当时国内单项工程出口资金最大、科技含量最高的纪录，为中国核电“走出去”积累了丰富的经验。目前，由秦山核电负责调试运行的巴基斯坦恰希玛核电基地4台30万千瓦机组已投入运行。

中国核工业集团有限公司董事长余剑锋表示，未来，中核集团还将进一步深化改革。中核集团核心竞争力是23个科研院所，它们涵盖了核工业所有产业环节。改革的第一项措施就是要加大对科研院所的投资，薪酬考核要向科研人员倾斜，向承担国家重大专项的人员倾斜，向为集团创新发展做出重大贡献的人员倾斜，最大限度激发人才创新创造的活力。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)