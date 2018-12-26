首例央企私募债重组落地

本报北京12月25日电 （记者许志峰）中国铁路物资集团有限公司25日与中国长城资产管理股份有限公司等7家投资机构在北京签署70.5亿元的市场化债转股合作协议。这是首例央企私募债重组，此次债转股协议的签署，标志着中国铁物债务问题得到彻底解决。

中国铁物是国务院国资委直接监管的大型中央企业，2012年至2014年因钢贸风险事件，资产遭受重大损失，连续三年亏损，并于2016年初引发债务问题。

中国铁物有关负责人表示，在中国长城资产的带动下，中国铁物债转股额度全部认购完毕，保障了其如期完成2018年度债务清偿工作，全面落实了2018年底、2019年初私募债券的兑付资金来源。至此，历时两年的中国铁物私募债券兑付完成。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 02 版）

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