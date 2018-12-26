改革开放四十年来 市场主体数量增长二百二十二倍

国新办25日举办发布会介绍市场主体登记注册改革发展40年情况。国家市场监督管理总局副局长马正其说：“40年来，我国市场主体数量从改革开放初期的49万户，增长到2018年11月底的1.09亿户，增长了222倍。其中，实有企业达到3434.64万户。日均新设市场主体5.8万户，日均新设企业1.8万户。千人企业数量达24.7户，较商事制度改革前的2013年11.36户增长了117%。”

据介绍，1978年，党的十一届三中全会后，企业登记管理作为工商行政管理的基本职能得以确定，中断了十多年的企业登记管理全面恢复和加强，“严把市场准入关”成为其鲜明的历史定位。2013年2月，党的十八届二中全会提出“改革工商注册制度”。随后，国务院印发《注册资本登记制度改革方案》，明确了进一步降低市场准入门槛、便利百姓经商兴业的目标，拉开了商事制度改革的序幕。

党的十八大以来，全国市场监管部门坚持简政放权、放管结合，推进商事制度改革取得了历史性成就。以个体私营经济为例：1978年全国个体经营者只有14万人，私营企业在允许登记后的1989年，总数不过9.05万户；随着市场准入环境的持续向好，截至今年11月底，全国登记的个体工商户达到7237.45万户、私营企业3105.37万户，分别增长了516倍和342倍。目前，个私企业占到全国市场主体的95%，贡献了50%以上的税收，60%以上的GDP，80%以上的城镇劳动就业，解决了近3.57亿人的就业问题。

商事制度改革促进了新产业新业态蓬勃发展，为经济转型升级提供了新动能。近年来，在新设立企业中，服务业企业大增，占到80%以上。特别是高新技术产业、新兴服务业、“互联网+”快速发展，为新常态下新旧动能转换提供了新的动力。截至11月底，第三产业占比达到77%。

马正其介绍，下一步将继续以建设现代化经济体系、促进高质量发展为目标，持续推进“放管服”改革，促进商事制度改革不断深化拓展，努力营造更加优质的营商环境。一是进一步深化涉企证照事项改革。2019年率先在自贸区实现所有涉企行政审批事项按照“证照分离”改革模式进行分类管理，实现全覆盖，进一步减少企业领取营业执照前后的行政审批事项。二是进一步便利市场准入与退出。压缩企业开办时间，确保明年上半年在全国全面实现“企业开办8.5天”的目标任务；进一步采取有效措施简化和完善市场退出机制，解决“退出难”问题。三是进一步强化事中事后监管。秉持包容审慎监管原则，完善“双随机、一公开”监管方式，切实做到把市场管活管优。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)