原标题：节日经济悄然生变 商家将目光瞄准元旦、春节促销

“双11”“双12”火了之后，更多商家将目光瞄准了元旦和春节的促销

节日经济悄然生变

近年来，随着电商的不断发展，每年11至12月逐渐成了商家“捞金”的重要时段。其中，由于以圣诞节为代表的“洋节”受年轻人的青睐，不少商家的促销活动大多围绕“圣诞”开展，某些商家甚至从12月初就开始布局与圣诞节相关的元素，提前炒热“圣诞经济”。

然而，今年临近圣诞节，记者却发现在重庆各大商圈和一些娱乐场所，“圣诞元素”寥寥无几，其相关促销活动与往年相较也显得“疲软无力”。

商场促销瞄准元旦和春节

12月22日，圣诞节临近。一些重庆主城区的市民借着周末的时间和“节日”将到的背景，去到各大商场，想捡一波“便宜”。然而，人们却发现，与往年相较今年圣诞节前夕商场显得“静悄悄”。

记者注意到，位于重庆主城区的观音桥、解放碑等商圈“圣诞气氛”微弱，为圣诞节提前预热的商家屈指可数，商场里只有寥寥数家门店进行了一些含有圣诞元素的装扮。同时，一些商家的促销优惠活动，也弱化了“圣诞因素”，转而强调“新年”“元旦”。

当问及是否有专门针对圣诞节的促销活动时，重庆大坪商圈里的一位导购员坦言，今年圣诞节的优惠活动大部分是在“双12”的基础上进行了调整，元旦节期间和春节前期的优惠力度会更大一些。

走访中，一些正在购物的消费者表示，今年圣诞节商场的优惠力度比较“疲软”。家住重庆杨家坪的张女士说，“我记得往年这个时间点，商场围绕圣诞节开展的活动可以说到了一个高潮，打折、买一送一、抽奖等活动层出不穷，但今年好像还没开始就已经结束了。”

张女士称，往年圣诞节商家们会进行一些应景的装扮，让不少人早早就来到商圈“扎堆”消费，到了圣诞节那天，更是人满为患。但今年在她看来，部分商家的装饰更像是“完成任务”，并非想借势提高销量。

同时，今年圣诞节在一些高校里也“哑火”了。“我朋友很早就告诉我，今年别专门送苹果了，不划算。”重庆师范大学的学生刘丽告诉记者，今年身边的同学并没有规划如何过圣诞节和参加活动，一部分之前互送礼物的同学今年更是明确表示不过节，更不收礼物，尤其是苹果。“室友还与我约定圣诞节一起上自习，不去‘扎堆’过节。”

电商节提前引爆消费

尽管今年圣诞节，重庆各大商圈整体显得较为“平淡”，但也有诸如时代广场、协信星光广场、财富广场等大型商场仍在借势促销，其活动内容大多是积分换礼、品牌折扣、满额抽奖、抵扣代金券等。而面对商家们的“吆喝”，很多消费者表示，刚刚过去的“双11”“双12”已经“洗劫”了钱包，导致“圣诞经济”被提前消费，让人产生了购物疲劳。

上班族王女士是一个十足的网购达人，上个月就因为“双11”购物狂欢，在网上“血拼”了几千元的商品，在刚刚过去的“双12”里，她又买了近两千元的商品，“圣诞节还买，真有点吃不消了！”

同王女士一样，记者采访的好几位重庆市民均表示，今年的圣诞节要更加理性地对待。“疯狂一回就够了，我在‘双11’‘双12’的时候囤了不少面膜和化妆品，再买就真的要剁手了。”在重庆一国企上班的李小姐表示，在“双12”之后，她发现自己冲动地买了很多不必要的商品，“仅仅是瓶装的面膜就买了两瓶，还买了两支洗面奶，店家还附送了一支，有些也不是自己常用的牌子，只不过店家说好，折扣力度又大，头脑一热就买了，真不知道明年是否用得完。”

“自从‘双11’‘双12’火了以后，实体店也发现，现在继续借圣诞节搞营销效果并不理想，所以今年就简化了圣诞节的装饰和促销活动。”有过5年商场导购经历的杨女士称，目前“圣诞经济”已经没有以前那么受热捧了，相反更多的商家将目光瞄准了“元旦经济”。

“圣诞节我们也没搞很多策划，后面的主要精力将放在元旦和春节两个节日，促销也会更加多元化，不仅包括百货，还有影院、KTV、餐饮都将有不同力度的促销活动。”重庆一万达商场的相关人士表示，“双11”“双12”靠得太近了，消费者前一波的热情已经被消耗殆尽，相对而言，元旦和春节给予消费者更长的时间来聚集购买力。

传统节日成“宠儿”

“今年圣诞节重庆的商家和消费者呈现出‘静悄悄’的表象背后，更多的是人们观念的转变。”重庆一文化传媒公司的负责人吴延中认为，目前，随着国家对传统节日重视程度的增加，人们的思想观念发生了转变，这也让风靡一时的“洋节”正在慢慢“降温”。

事实上，圣诞节在西方就类似于中国的“春节”，在我国兴起的原因与商家借势开展促销活动有关。重庆一高校的大三学生李雪认为，很多人根本不了解圣诞节，在商家的作用下，大部分人只是把圣诞节当成一个情侣表白、商家开展各类优惠活动的购物狂欢节。

“吃‘苹果’比不上吃‘水饺汤圆’。”采访中，重庆永川区的康先生坦言，以前对于大部分年轻人来说，知道圣诞节却不知道有冬至节，“但是今年，我儿子和他的一帮同学们没有要求吃苹果，而是提出想吃饺子和汤圆。”

在康先生看来，中国人的基因里有对节日团聚的憧憬，随着“饺子和汤圆”的回归，人们可能会重新定义传统节日。届时，或许有一大批传统节日成为商家的“宠儿”。

(责编：杨曦、仝宗莉)