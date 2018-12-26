原标题：认清经济基本面 实现“稳”“进”新进展

今年以来我国经济稳中有变、变中有忧，下行压力加大。中央经济工作会议直面当前的经济问题和严峻复杂的国内外形势，全面分析，科学研判，做出了周密安排和部署。以稳中求进应对稳中有变，提出宏观、结构、社会3方面政策，坚持以供给侧结构性改革为主线，做出了7个方面的重点工作安排，推动我国经济进一步稳中向好，这为2019年经济工作指明了方向。

一、当前经济稳中有变、变中有忧，下行压力加大

今年以来我国经济增速呈持续下降态势，1至3季度GDP增长率依次为6.8%、6.7%和6.5%。三季度GDP增长率已低于保持了12个季度的运行区间(6.7%至6.9%)。9月份工业增长率为5.8%，较8月份降低0.3个百分点，自2016年3月份以来首次落到6%以下。10至11月份工业增长率分别为5.9%和5.4%，增速进一步下降。据此分析，四季度GDP增长率将低于三季度。

更值得注意的是，消费需求增速持续下降。11月份社会消费品零售总额同比增长8.1%，为2003年6月以来的最低增速；受居民收入增速持续下降，居民部门杠杆率较快提高，财富效应减弱等因素影响，居民消费能力和消费意愿下降倾向有所显现，消费趋弱苗头需要特别关注。投资方面，房地产投资经过近3年回暖后，增速下行压力明显加大。受房地产销售形势持续下滑影响，房地产企业对未来市场信心明显不足，开发建设活动明显收缩。基础设施投资增长虽然低位企稳，受地方政府融资能力不足等问题影响，进一步回升的能力偏弱。民营企业、中小企业面临的困难较多，对未来市场信心不足，投资意愿和能力也不足。综上，投资增长近期虽然企稳，但基础不牢。在内需增长能力不足的同时，出口增速也开始下降。11月份出口同比增长5.4%(美元口径)，增速环比降低10.2个百分点。受中美经贸摩擦影响，明年一部分出口已通过“抢单”形式转移到今年释放，推动今年基数扩大，据此展望，明年出口增速会有较明显下降。如果内需、外需增速下降叠加，则总需求下行压力会很大；企业订单减少、开工率下降会使经济下行压力进一步加大。这会给就业、民生带来不容忽视的影响，也会给供给侧结构性改革和打好三大攻坚战带来较大困难和阻力。

二、中国经济基本面向好，有利条件较多

中国经济增速连续6年回落之后，于2017年企稳。尽管今年GDP增长率呈现下行态势，但经济基本面转好，对经济恢复平稳较快增长仍然提供着基础性支持。

第一，世界经济复苏态势趋于明朗，出口形势明显好转。2017年世界进出口贸易额(美元)较上年增长10.6%，较当年世界经济增长率(3.8%)高出近7个百分点，改变了2012年以来连续低于世界经济增长率的情况。这反映了经过近10年的持续努力，世界经济基本摆脱了国际金融危机的困扰，生产、就业、收入、市场等全面恢复的事实。受其支持，2017年我国出口(美元)较上年增长7.9%，增速较上年提高15.6个百分点，结束了连续6年的大幅下滑。对国内外向型企业增加销售和生产形成有力支持。今年1至11月份出口(美元)同比增长11.8%，增速较上年同期又有提高。虽然中美经贸摩擦对未来外贸出口具有潜在影响，但也要看到，世界各国经过近10年努力所形成的世界经济复苏态势不会被改变，经济恢复对国际贸易和经济全球化的支持不会改变。综合分析，预计未来我国出口增速不会持续大幅度下滑，也不会陷入负增长。

第二，城镇化取得积极进展，投资内生动力增强。近年来，我国城镇化正在发生一系列积极变化。其一是城镇化进程的领军城市，已从一线城市日益扩展到多个二线城市。据发布的《2018全国城市年轻指数》，南昌、苏州、武汉、郑州、杭州、南宁等一批二线城市年轻指数超过了北上广等一线城市，反映了随着一批二线城市基础设施、公共服务水平持续提高，市场环境改善，其产城融合度明显提高，进而带动了城市人气度加快提高的事实。其二是新型城镇化积极推进。

城市群的规划建设，带动了大中小城市一体化发展，加快了中小城市基础设施和公共服务补短板的工作，促进了一批中小城市环境改善、产城融合水平提高和人气度提高。这些都有效地扩大了城市发展空间，带动了房地产和基础设施投资的活跃，提高了投资的内生动力。当前我国城镇化正在迈上科学规划，系统建设、整体推进的新阶段；我国城镇化率和城镇化水平还有巨大提升空间。新型城镇化与产业升级推动的新型工业化的良性互动，将为我国经济发展开拓广阔市场空间。

第三，多项因素支撑国内消费市场持续活跃。2010年后，出口、投资增速持续大幅下滑，但消费增速相对平稳。今年4月份以来出现的消费增速下降值得高度重视，但应看到，中国消费市场具有长期的高成长性。其一，源自于中国经济发展以改善民生为重要目标的特征。十几亿人民群众对美好生活的不懈追求以及为此在社会生产、建设方面持之以恒的艰巨努力，推动了中国消费市场持续快速扩大，也支持了工业、服务业和城乡建设的蓬勃发展，形成了相互促进的良性循环。其二，由于国内各类消费品、与生活消费相关的服务供给日益充裕，水平和质量不断提高，种类和技术创新日益丰富，对消费需求形成了不断加强的推动。其三，这些年来政府在保就业、精准脱贫、帮扶困难群体、稳定居民收入等方面做了大量工作，取得显著成效，既支持了就业稳定、居民收入增长稳定，也保障了消费市场持续活跃。其四，随着居民收入增加和文化领域供给侧结构性改革的深入，群众消费需求结构正在发生重大变化，文化消费和服务消费比重不断增长，将有效带动国内消费市场的增长。综上，国内消费市场持续活跃具有深厚的国情和发展模式特点支持，其持续保持的前景明朗。

第四，我国生产要素供给充裕。2013年开始，我国劳动年龄(16-59岁)人口开始减少。一些专家据此提出中国人口红利消失，劳动力资源供给出现不足。事实上，到2017年我国劳动年龄人口仍有9.02亿人，当年我国城镇就业人口4.24亿人，农民工2.87亿人。数据表明，我国劳动年龄人口存量巨大，虽然总量开始减少，但对经济发展仍然可以提供充裕的人力、人才资源支持。客观分析，实现充分就业，需要更高的经济增长率。从资金方面看，1982年至2008年，我国国民总储蓄率平均为39.81%；2009年至2017年，平均为48.4%。这表明当前我国国民总储蓄水平进一步提高，支持经济发展的资金条件改善。从技术方面看，近年来随着市场竞争趋于激烈，企业技术进步步伐明显加快。2017年我国研发支出达到1.75万亿元，居世界第二，较上年增长11.6%；占名义GDP比重达到2.12%。

第五，供给侧结构性改革综合成效不断显现，供给对需求的动态适应能力明显提高。当前，我国市场供给的数量保障能力大幅度提高。市场竞争对企业转型的“倒逼”作用加强，对企业和产能的优胜劣汰力度加大。市场调节程度较高的大量中小微企业、民营企业优胜劣汰、转型升级活动启动早，效果也比较明显。与此同时，政府通过去产能、去杠杆等多项供给侧结构性改革工作，积极推动大型企业、国有企业兼并重组、转型升级；特别是以“破、立、降”为重点，着力深化基础性关键领域改革，围绕产权制度和要素市场化配置机制，着力补齐制约市场竞争作用的制度短板，目前已取得积极效果。新动能明显增强，航空航天、人工智能、深海探测、生物医药等领域涌现出一批重大科技成果，新产业新产品蓬勃发展。低水平产能加快退出，行业发展环境持续好转；企业加快从数量扩张型效益转向质量和创新型效益，行业内产量扩张的自律能力增强，提质增效、创新发展活动增加。这些都促进了企业市场竞争力增强，使企业效益明显改善。

综上，支持我国经济实现平稳较快增长的条件，无论在需求端还是供给端，都比较多。据此可以认为，中国经济具备克服当前困难，实现平稳较快增长的基础。

三、坚持稳中求进，推动经济稳中向好

中央经济工作会议指出，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。要善于化危为机、转危为安，紧扣重要战略机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，参与全球经济治理体系变革，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。

当前和今后一个时期，我们要坚持稳中求进工作总基调，针对形势和任务的变化，在“稳”和“进”两个方面明确新举措，取得新进展。

一方面，要创新和完善宏观调控，确保经济运行在合理区间，进一步完善和落实好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期诸方面工作。宏观政策要强化逆周期调节，针对经济下行压力要加大宏观调控力度，积极扩大内需，稳定总需求。积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，进一步减轻企业税费负担、改善营商环境；减轻个人税费负担，稳定消费能力。在规范地方政府隐性债务和PPP融资，稳妥处理地方政府债务风险的同时，要积极开“正门”，较大幅度增加地方政府专项债券规模，保障基础设施补短板等方面的资金需求。稳健的货币政策要松紧适度，统筹好结构性去杠杆和更好支持实体经济等目标，保持流动性合理充裕。与要素市场化配置机制相关改革紧密结合，进一步改善货币政策传导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。结构性政策要强化体制机制建设，坚持向改革要动力，强化竞争政策的基础性地位，创造公平竞争的制度环境，鼓励中小企业加快成长。社会政策要强化兜底保障功能，实施就业优先政策，确保群众基本生活底线，寓管理于服务之中。

另一方面，在着力稳增长、保民生、稳大局的同时，要以更大的努力在必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”8个字上下功夫。

要巩固“三去一降一补”成果，在几年来去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板的工作基础上，明年要推动更多产能过剩行业加快出清，淘汰低水平落后产能；要通过相关改革进一步降低全社会各类营商成本；要结合扩大内需、增加有效投资等目标，加大基础设施等领域补短板力度。

要增强微观主体活力，发挥企业和企业家主观能动性，通过着力深化改革，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，促进正向激励和优胜劣汰，发展更多优质企业。

要提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。加快传统产业改造升级，加快新兴产业健康可持续发展。

要畅通国民经济循环，着力改革和完善要素市场化配置的相关体制机制，加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系，提高市场在人力、资金、技术等生产要素配置方面的决定性作用，进而提高金融体系服务实体经济能力，形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环。

推进供给侧结构性改革，重点要在经济体制改革上着力，重点在产权制度和要素市场化配置机制的完善上着力。从基本经济制度和市场体系完善方面，为经济发展方式转变和经济高质量发展奠定制度基础，在市场竞争对企业的良性引导下使我国经济质量效益、绿色清洁的发展特点日益明显。

总之，按照稳中求进的总体部署，2019年要具体在推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、扎实推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、加快经济体制改革、推动全方位对外开放、加强保障和改善民生等7个方面把各项工作做实做细，使我国发展拥有的足够韧性、巨大潜力充分发挥出来，把我国经济长期向好的势头充分展现出来！在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，全国上下一心一意谋发展，千帆竞发争上游，坚定信心，埋头苦干，我国经济稳中向好势头就一定能够不断增强，持续健康、平稳较快、提质增效、绿色清洁发展的特点就一定会日益鲜明。

(作者系国务院发展研究中心研究员)

(责编：杨曦、仝宗莉)