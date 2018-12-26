原标题：稳健不变 货币政策定向特征将突显

2019年货币政策稳健基调不变，但预调微调力度将加大。业内人士表示，货币政策结构性和定向调控特征在2019年将较为明显，全面降准仍有空间，但全面降息可能性不大，不会出现显著宽松和“大水漫灌”现象，疏通货币政策传导机制将是政策发力点。

12月21日闭幕的2018年中央经济工作会议指出，稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。与2017年中央经济会议相比，2018年中央经济工作会议延续了货币政策稳健的总基调，但在一些措辞上出现变化。

中国民生银行首席研究员温彬表示，对稳健货币政策的要求从“要保持中性”改成了“要松紧适度”，与经济形势的变化有关。从2017年到2018年上半年，经济形势变化总体还是经济稳中向好、稳中有进，保持中性能够确保货币信贷合理增长，满足实体经济发展需要，同时防范金融风险，实现结构性去杠杆。然而，2018年下半年以来，经济出现稳中有变和变中有忧，这就要求货币政策作出前瞻性、灵活性的调整，调整的方向就是松紧适度。采取逆周期的调整，来熨平经济周期的波动带来的负面影响。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，尽管与去年相比，货币政策不再强调稳健“中性”，也未提及“管住货币供给总闸门”，但这并不意味着货币政策转向。中央经济工作会议继续强调，打好防范化解重大风险攻坚战。而高杠杆是宏观经济和金融脆弱性的总根源，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，继续实施结构性去杠杆。因此，货币政策应继续保持稳健，坚决不搞大水漫灌，继续引导金融资源从低效领域退出。只有这样，才能打赢防范化解重大风险攻坚战，真正迈向高质量发展。

展望未来，业内人士表示，定向调控将成为2019年货币政策操作的主要特征，其目的也是进一步疏通货币政策传导机制。

中国人民银行参事、中国人民银行调查统计司原司长盛松成在接受《经济参考报》记者采访时表示，2019年货币政策会松紧适度，与此同时，结构性特征会比较明显，货币政策要精准、定向。他说，近期央行创设TMLF(定向中期借贷便利)“定向降息”，下调的是定向利率，旨在支持小微企业和民营企业。如果这一政策工具效果比较好，可以再次使用。

中行国际金融研究所研究员梁斯对《经济参考报》记者表示，目前银行间市场整体流动性是相对充裕的，货币市场利率今年以来整体处于下行趋势，但是由于货币政策传导机制不畅，因此，加码流动性的效果传导不到实体经济，实体经济仍然面临融资贵和融资难。“这不是总量问题，因此需要结构性政策发力。”他说。他表示，可以继续采取包括定向降准、定向中期借贷便利等工具提供流动性，鼓励金融机构为中小企业提供信贷支持。

(责编：杨曦、仝宗莉)