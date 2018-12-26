稳健不变 货币政策定向特征将突显

2019年货币政策稳健基调不变，但预调微调力度将加大。业内人士表示，货币政策结构性和定向调控特征在2019年将较为明显，全面降准仍有空间，但全面降息可能性不大，不会出现显著宽松和“大水漫灌”现象，疏通货币政策传导机制将是政策发力点。
12月21日闭幕的2018年中央经济工作会议指出，稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。与2017年中央经济会议相比，2018年中央经济工作会议延续了货币政策稳健的总基调，但在一些措辞上出现变化。
中国民生银行首席研究员温彬表示，对稳健货币政策的要求从“要保持中性”改成了“要松紧适度”，与经济形势的变化有关。从2017年到2018年上半年，经济形势变化总体还是经济稳中向好、稳中有进，保持中性能够确保货币信贷合理增长，满足实体经济发展需要，同时防范金融风险，实现结构性去杠杆。然而，2018年下半年以来，经济出现稳中有变和变中有忧，这就要求货币政策作出前瞻性、灵活性的调整，调整的方向就是松紧适度。采取逆周期的调整，来熨平经济周期的波动带来的负面影响。
中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，尽管与去年相比，货币政策不再强调稳健“中性”，也未提及“管住货币供给总闸门”，但这并不意味着货币政策转向。中央经济工作会议继续强调，打好防范化解重大风险攻坚战。而高杠杆是宏观经济和金融脆弱性的总根源，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，继续实施结构性去杠杆。因此，货币政策应继续保持稳健，坚决不搞大水漫灌，继续引导金融资源从低效领域退出。只有这样，才能打赢防范化解重大风险攻坚战，真正迈向高质量发展。
展望未来，业内人士表示，定向调控将成为2019年货币政策操作的主要特征，其目的也是进一步疏通货币政策传导机制。
中国人民银行参事、中国人民银行调查统计司原司长盛松成在接受《经济参考报》记者采访时表示，2019年货币政策会松紧适度，与此同时，结构性特征会比较明显，货币政策要精准、定向。他说，近期央行创设TMLF(定向中期借贷便利)“定向降息”，下调的是定向利率，旨在支持小微企业和民营企业。如果这一政策工具效果比较好，可以再次使用。
中行国际金融研究所研究员梁斯对《经济参考报》记者表示，目前银行间市场整体流动性是相对充裕的，货币市场利率今年以来整体处于下行趋势，但是由于货币政策传导机制不畅，因此，加码流动性的效果传导不到实体经济，实体经济仍然面临融资贵和融资难。“这不是总量问题，因此需要结构性政策发力。”他说。他表示，可以继续采取包括定向降准、定向中期借贷便利等工具提供流动性，鼓励金融机构为中小企业提供信贷支持。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】