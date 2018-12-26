国际油价“跌跌不休” 国内油价将以“五连跌”收官

2018年下半场国际油价持续“跌跌不休”，WTI与布伦特原油期货价格上周累计跌幅均超过11%，创2016年1月以来最大单周跌幅记录。28日24时，成品油调价窗口将再度开启，受此影响，国内成品油将以“五连跌”收官，下调幅度预计为380元/吨左右。
截至12月24日收盘，纽约商品交易所2019年2月交货的轻质原油期货价格下跌3.06美元，收于每桶42.53美元，跌幅为6.71%。2019年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.35美元，收于每桶50.47美元，跌幅为6.22%。
分析人士表示，美国股市频现闪崩，目前投资者对于经济以及需求层面的担忧情绪较重，进而助推了市场的避险情绪，进而拖累需求预期。并且，在明年欧佩克落实减产之前，交易商依然对于减产的实际效果抱有质疑。
经济日报-中国经济网记者梳理，2018年国内成品油调价目前共进行了25次，上调13次、下调11次，搁浅1次，汽油总计下调了120元/吨，柴油总计下调了110元/吨。
隆众资讯油品分析师李彦表示，截至12月24日原油综合变化率为-6.27%，预计对应下调幅度为310元/吨。本次调价过后，2018年的调价格局将变为“十三涨十二跌一搁浅”。
从批发层面看，本轮周期内汽柴油价格整体趋跌。山东地炼方面，汽柴油价格除受国际原油大跌的影响之外，终端需求疲软和上游库存偏高也是较为主要的抑制因素，近期看空情绪较为明显。
从零售层面看，目前山东地区中石化加油站的92号和95号汽油价格分别在6.72和7.21元/升。隆众资讯测算，本轮零售价下调，折合升价跌幅约为0.27-0.32元。据经济日报-中国经济网记者了解，加油站零售方面还将延续优惠政策，中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，而民营加油站的优惠幅度多在0.4-1.2元/升。
下一轮调价窗口将于2019年1月14日24时开启，目前国际原油市场尚未摆脱低迷， 但价格已经跌至敏感区间，预计下一轮成品油调价下调或搁浅的概率偏大。
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