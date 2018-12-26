北京 小客车新能源指标新申请者或将等待8年

原标题：新能源指标新申请者或将等待8年

12月25日，北京小客车指标办公布2018年最后一期摇号相关数据。本期有超过42万人申请个人新能源指标，按照现行的规则计算，新申请者或将等待8年。对照2018年第五期摇号数据计算可知，普通车中签难度或再次攀升。此外，本期还有4380名“老赖”被限制参与小客车分配。

新能源指标新申请者或将等到2026年

12月25日，北京小客车指标办发布了今年最后一期摇号数据。据统计，截至2018年12月8日24时，普通小客车指标申请个人共有3060913个有效编码、单位共有63276家；新能源小客车指标申请个人共有421536个有效编码、单位共有9783家。

按照《关于示范应用新能源小客车配置指标轮候配置有关规则的通告》规定，个人和单位新能源小客车指标年度配额已用尽。

北京青年报记者统计发现，如果按照现行分配规则，每年分配54000个个人新能源指标，新申请者需要至少等待8年，即2026年才能获得新能源指标。

普通车中签难度或将继续攀升

本期普通小客车指标申请个人共有3060913个有效编码。比照今年第五期数据（3003201个有效编码）可以看出，普通车申请人数仍有小幅增加。据测算，第五期普通车指标约为2206人抢一个指标，本期普通车中签难度或将再次攀升。

北青报记者了解到，2018年北京小客车指标总数由2017年的15万个减少至10万个。按照北京缓解交通拥堵和大气污染的总体思路，预计明年北京小客车指标数量仍有可能继续减少或者维持不变。

据了解，指标配置将于今天进行，配置工作结束1小时后，申请人可在北京缓解拥堵网站（www.bjhjyd.gov.cn）登录用户中心查询配置结果,也可通过拨打电话12580查询当期配置结果。

4380名“老赖”被限制参与小客车分配

另据北青报记者了解，按照《北京市高级人民法院、北京市经济和信息化委员会、北京市交通委员会关于限制失信被执行人参与本市小客车指标配置的工作意见》（京高法发[2018]74号），经本市法院认定，本期共有4380个失信被执行人被限制参与小客车指标配置。申请人如果对自身被纳入失信被执行人名单有异议的，可通过北京法院审判信息网（www.bjcourt.gov.cn）查询具体认定案由，也可以依法向执行法院提出。

文/本报记者 刘珜

(责编：仝宗莉、杨曦)