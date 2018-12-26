原标题：近年来最大宗医疗骗保案：夫妻冒用医保卡开药44万元获刑6年

原标题：夫妻冒用医保卡开药44万元获刑6年

每次开4000元的药，一个月开两到三次——案发前，被告人宋某和她的丈夫姜某连续作案8个月，出没各大医院数十次，冒用他人医保卡累计开具药品44万余元。宋某夫妻以及出借医保卡的孙某、许某等6人近日分别被海淀法院以诈骗罪判处有期徒刑1年至6年不等，处罚金1万元至10万元不等。

租用四套医保卡开药售卖

宋某和姜某是夫妻，姜某从前在矿山工作，受过工伤，手上有工伤证。按照现有规定，享受工伤医疗保险的人针对特定工伤类型药品，享受百分之百报销比例。同时，姜某也认识不少持有工伤证的前同事。关于如何想到如此的犯罪手法，作为主犯的宋某和姜某说法却不一致。为了推诿罪责，两人分别给出过在公交车上听别人说的、同事付某带姜某入行、看见电线杆上回收药品的小广告经对方传授方法等不同说法。但可以确定的是，去年10月开始，当姜某用自己的工伤证试水开药并成功倒卖后，宋某、姜某就以每月1500元的价格租用了同案犯孙某、许某、陈某、黄某的工伤证、医保卡、身份证，开始大规模作案。

去年10月至今年5月，宋某和姜某以每月一次到三次的频率到本市多所医院，冒用孙某等人证件，通过此前获得的处方底方开具骨科药品，后将所开具药品在医院门口、公交站等地出售。

今年5月，姜某因人证不符，被医院窗口查获，截至查获时两人已累计开具价值446378.61元的药品，四名出借人分别领取过4500元、7500元、9000元、12000元的“报酬”。

主犯诈骗公共财物获刑6年

庭审时，宋某、姜某均推翻了侦查阶段的供述，称姜某只是负责租借了工伤证，并只在被抓获当天参与了开具药品行为，给其他人的钱是宋某通过姜某的手机操作的，不是姜某转的，姜某应当属于从犯。

当法官就此提问“作为女性，如何一个人成功冒用男性医保卡”时，宋某回答：“之前不查的时候能开出来。”

宋某和姜某辩护人还分别提出宋某构成自首、姜某构成从犯的辩护意见。此外，出借医保卡的四名同案被告人均在庭前退缴了获得的违法所得。

法院审理后认为，宋某、姜某以非法占有为目的，诈骗公共财物，数额巨大，已经构成诈骗罪，故判处二人有期徒刑6年、罚金10万元，并责令二人共同退赔涉案金额44万余元。同时考虑到四名出借人的行为虽然已构成诈骗罪，但均具有自首情节，属于从犯，并退缴了违法所得，故分别判处孙某等4人有期徒刑1年，缓刑1年，罚金1万元。

为近年来最大宗医疗骗保案

主审法官表示，冒用他人医保卡骗取医保、社保基金类案件在司法实践中并不常见，但从作案手法上看本案却不是首次出现，但从涉案数额、罪犯人数、作案次数上来看，本案是本市近年来最大规模医疗骗保类案件。

本案证据相对充分，六名被告人到案后均做过有罪供述，转账记录、开药信息、处方笺等也能够佐证犯罪事实；虽然两名主犯对部分事实当庭翻供，但考虑到两人的夫妻关系和证据间关联性，可采信度极低，并不影响本案定罪量刑。

虽然两名主犯有坦白情节，不过考虑到本案作案时间长、次数多、社会影响恶劣，法庭在量刑时还是对两位主犯适度体现了从严量刑，而对四位从犯则考虑到主观恶性相对较轻，小惩大诫，选择适用缓刑，体现了宽严相济的政策。

(责编：赵爽、仝宗莉)