原标题：道路停车收费2019年全面实施东城、西城和通州启动电子收费

原标题：道路停车收费明年全面实施

通州区部分道路已开始实施电子支付

明年开始，北京市道路上的车位将全面实施电子收费。12月25日，北京青年报记者从北京市交通委了解到，明年北京将全面实施道路停车改革。2019年1月1日起,东城区、西城区和通州区将率先全面实施道路停车改革并实现电子收费。市民可通过微信、支付宝或ETC支付停车费用。逾期不交费用，管理部门最高可处以1000元罚款。

首批规划1.2万个实线停车位

北京市交通委相关负责人介绍，按照《北京市机动车停车条例》关于“停车入位、停车付费、违停受罚”的基本要求，明年北京将全面实施道路停车改革，东城区、西城区和通州区将率先实施，从道路停车规划施划、电子收费、严格执法三方面开展道路停车改革工作。

根据计划，北京分三批推进全市道路停车改革并实行电子收费，即：2019年1月1日起，东城、西城、通州实施；2019年7月1日起，朝阳、海淀、丰台、石景山实施；2019年12月1日起，其他区实施。

此次改革将道路停车位分为白实线停车位和白虚线停车位。白实线停车位主要用于出行停车，将实行电子收费；白虚线停车位用于周边居民经认证车辆的居住停车，实行自治管理，一次性缴清收费。

截至目前，三个区按照标准规范，重新梳理规划施划了1.2万余个白实线停车位，更换了收费公示牌；安装了高位视频前端设备，实现了电子收费系统与财政票据系统的衔接。

三个区将组织停车协管员加强对乱停乱放车辆的巡查，协助执法，新增违法停车非现场执法设备101套，强化非现场执法和处罚。

可通过多种渠道缴费

市交通委相关负责人介绍，白实线停车位电子收费设备以高位视频为主，个别路段使用矮桩视频。电子收费设备自动识别车辆停车入位和驶离车位，并记录停车时间、计算停车费用。

极个别路段受道路狭窄、树木遮挡等因素影响，为最大限度保持绿化环境，暂时使用“地磁+手持设备”实现计时计费，但不现场收费。

收费方式上，白实线停车位停车费缴纳以电子支付方式为主，现金为辅的方式。停车人可通过“北京交通”APP、微信公众号、微信城市服务、支付宝城市服务等四种渠道获知停放时间和费用，并在线缴费，今后还将逐步扩展在线缴费渠道；同时，使用“北京交通”APP通过微信、支付宝或ETC支付，停车人还可实现无感支付。

此外，停车人也可现金缴费，东城区、西城区和通州区47个街道办服务窗口和北京22个ETC充值网点提供现金代缴服务。在线缴费和现金缴费，均可开具财政监制的电子票据。

逾期不缴费最高可罚1000元

停车人还要注意，停车费在车辆驶离车位后缴纳，最长缴费期限为30日，逾期未缴费的，依据《北京市机动车停车条例》有关规定，由区停车管理部门催缴停车费，并视情节轻重对停车人处以200元或500至1000元罚款。

据介绍，停车人要按停车位标线与道路车辆行驶方向同向有序停车入位，车辆不得压线、跨位停放，否则将按违法停车处理，妨碍其他车辆、行人通行的，还将依法进行拖移。另外，未经居住认证的车辆在白虚线停车位停车，也将按违法停车予以处罚。

文/本报记者 刘珜 摄影/本报记者 黄亮

(责编：赵爽、仝宗莉)