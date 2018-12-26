原标题：2018中国针灸创新论坛暨新针灸运动峰会在北京举行

面对重大的机遇和挑战,针灸在理论、技术、针具、传承等方面如何不断创新发展?针灸和中医药如何更好地造福全人类？中国针灸界如何在新时代创造让世界刮目相看的新的更大奇迹？为深入研讨上述问题,乘着庆祝改革开放40周年大会的春风，以“新时代、新针灸、新辉煌”为主题的“2018中国针灸创新论坛暨新针灸运动峰会”及“新针灸、慢性疼痛与人类健康国际大科学计划”共同发起仪式,12月22-23日在北京隆重举行。

在张继成、张争昌、刘金竹等大会主席和业界知名专家的共同主持下，大会聚焦中医针灸理论、技术、针具、传承面临的问题、机遇和挑战,针灸新理论、新技术、新器具及传承新思路、新方法,中医针灸之国内发展及全球发展战略及策略,新针灸运动之基层和世界推动,以及新针灸、慢性疼痛与人类健康国际大科学计划的进一步推进，组织进行了深入的交流和研讨。在公证机构的现场公证下，在全体嘉宾的共同参与下，大会还进行了“针灸界2018中华十大影响力创新人物及创新机构”行业评选环节之现场投票,醒脑开窍针刺法创始人石学敏院士、北京大学神经科学研究所所长韩济生院士、国医大师张缙、中医科学院首席研究员刘保延、弧刃针发明人王学昌、北京中医药大学针灸推拿学院院长赵百孝，以及天津中医药大学第一附属医院针灸部、中国中医科学院针灸研究所、东直门医院针灸科、广东省中医院大针灸科、河南省中医院疼痛科等分别荣膺针灸界2018中华十大影响力创新人物和创新机构荣誉称号。

针对西方特别是美国近年来兴起的一种叫“干针”（Dry Needling）的针灸，拒不承认自己是针灸（Acupuncture），认为自己“与中国文化无关，与中医针灸无关”，企图去中医化、去针灸化的情况，经大会全体与会人员表决，发表了《2018中国针灸创新论坛暨新针灸运动峰会关于“干针”（Dry Needling）属于针灸的大会声明》，声明指出：“美国等国家出现的主要用于治疗痛症的干针，其使用的针具、实施部位并没有超越针灸范围，其属于针灸，是针灸的组成部分，且其疗效和先进性，也并没有超越中国人原创的平衡针、浮针、小针刀、弧刃针等针灸新技术。”声明还进一步强调指出：“中医中药和针灸是中国传统文化的重要组成部分，是祖先留给中华民族的宝贵财富和科技、文化遗产，在全球化的浪潮中，我们乐见针灸科技和针灸文化在海内外获得广泛的继承、发展和发扬光大，但是，我们不能容忍违背基本事实，故意割裂与中国文化和中医针灸的相关性，不能容忍明明是针灸，却拒不承认属于针灸的行为。”

会议承办方《针灸界》介绍,本次大会是全国科技创新大会及党的十九大之后,我国针灸界自发组织的以针灸创新和新针灸为主题的第一次全国性的行业盛会,也是本世纪乃至新中国成立以来,以“针灸创新”为主题的重要学术盛会,更是新针灸运动启动以来历史性的第一次峰会,对中医针灸事业在全国乃至世界的进一步创新发展,对进一步动员全国针灸界在新时代创造让世界刮目相看的新的更大奇迹，将起到积极推动作用。

据悉，新针灸运动2020国际大会、新针灸运动2021世界大会，将分别于2020年3月7-8日，2021年3月27-28日在北京举行。（李经）

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