数读2018财税改革关键字 减负降税提升百姓企业获得感

编者按：暑往寒来又是一年将尽，2018年，面对复杂而严峻的内外形势，国家各部委勇担职责主动发声，召开了系列发布会，廓清迷局、回应热点，为国民经济健康发展正视听、添活力。

个税调整、深化增值税改革、缓解小微企业融资难……一系列政策组合拳陆续落地，为我国完善财税制度打好了坚牢的基石，也让老百姓体会到实实在在的获得感。下面就同人民网记者来一起盘点一下2018年财税领域的关键字。

5000元！个税起征点上调

今年个税改革力度大，让很多人都享受到了改革红利。10月1日起，个税起征点已经由原来的3500元上调至5000元；首次增加了子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金，以及赡养老人等专项附加扣除，个税专项附加扣除自2019年1月1日起实施。

国庆假期后，“10月份工资条”成为了社交网络上的热门话题，广大网友纷纷亮出自己的工资条来显示自己领到的个税“红包”。

财政部副部长程丽华在12月24日的国务院政策例行吹风会上介绍，近日，《个人所得税专项附加扣除暂行办法》正式对外发布，明确了专项附加扣除的原则和六项专项附加扣除的扣除范围、扣除标准、扣除方式以及保障措施等内容。

国家税务总局所得税司司长罗天舒在10月19日的新闻发布会上介绍，个税改革后，员工有不同程度的减税，他举例说明：某企业员工9月工资收入扣除险金后5000元，缴纳个人所得税45元，10月1日后取得相同收入，没有达到减除费用标准，无需缴纳个人所得税，减税幅度达到100%；某中学教师，月工资扣除险金后9000元，税改前缴纳个人所得税545元，10月1日后取得相同工资，只需缴纳个人所得税190元，减税幅度达到65%。

国家税务总局数据显示，个税改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。

4000亿！增值税改革预计全年减税

“增值税税率调降后，2018年公司预计可以少缴增值税1000万元。”天津一汽丰田发动机有限公司曹萍说。

今年3月28日召开的国务院常务会议，决定进一步深化增值税改革，推出了三项重大改革措施：一是降率，将17%和11%两档税率各下调1个点；二是统一标准，将小规模纳税人的年应税销售额标准统一到500万元及以下；三是试行留抵退税，对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业，和电网企业的进项留抵税额，予以一次性退还。

财政部部长助理许宏才表示：“实施3项措施全年将减轻市场主体税负超过4000亿元，内外资企业都将同等受益。”

为了将上述减税“大红包”不折不扣地送到纳税人手中，税务总局货物和劳务税司司长王道树介绍，税务总局出台了一系列配套文件，对一般纳税人转登记为小规模纳税人以及税率调整相关配套规定进行明确。

据国家税务总局数据显示，从今年5月到10月实施的深化增值税改革三项措施合计减税2980亿元。

1437亿！前三季度民企享受减税

为民营企业创造更优税收环境，国家税务总局出台多项政策。据税务总局政策法规司负责人黄运介绍，一直以来，税务部门都坚持对民营企业一视同仁，今年前三季度，以民营企业为主体的小微企业共享受减税1437亿元，同比增长41.3%。

国家税务总局党委书记、局长王军指出，税收是调控经济、调节分配的重要手段，税务部门将尽心帮助民营企业解决更多实际困难，“助”出发展之势。一是助力解决生产经营困难；二是助力解决融资难融资贵问题；三是助力新产业、新模式、新业态发展；四是助力“走出去”企业发展。

11月19日，国家税务总局官网发布《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》（简称《通知》），提出26条措施，进一步支持和服务民营经济发展，包括减税降负、优化营商环境、精准帮扶、严格规范税收执法、加强组织实施五个方面。其中《通知》指出，对确有特殊困难而不能按期缴纳税款的民营企业，税务机关要通过依法办理税款延期缴纳等方式，积极帮助企业缓解资金压力。

6789亿！支持“双创”税收优惠政策减税

支持“大众创业、万众创新”是税务部门服务经济高质量发展的重点。前10个月，落实支持“双创”税收优惠政策共减税6789亿元，同比增加1817.8亿元，增长36.6%。

近日，为进一步激励企业加大研发投入，财政部、税务总局、科技部联合发文，将企业研发费用加计扣除比例提高至75%的政策适用范围扩大至所有企业。

以上海百雀羚日用化学有限公司为例，百雀羚近两年在工艺、科研等方面陆续投入了近2000万元资金，国家出台将符合条件的相关新政后，百雀羚今年因此享受到约600万元的加计扣除。百雀羚财务经理刘金云介绍：“目前，百雀羚的研发队伍已从最初的十几人扩大到现在的300余人，技术创新投入也逐年增加。而国家的优惠政策让公司更坚定了深化研发创新的决心。”

“相信随着一系列税收优惠政策的逐步落地，减税力度将会不断加大，企业的获得感也会越来越强。” 税务总局收入规划核算司副司长郑小英在10月19日的季度发布会上说。

税务总局数据显示，前10个月高新技术企业减按15%税率征收所得税、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等支持创新发展的税收优惠政策共减税4727亿元，同比增长38%；符合条件的小型微利企业减半征收企业所得税、月销售额3万元以下小微企业免征增值税等支持小微企业发展的税收优惠政策共减税1825亿元，同比增长37.1%，惠及超过3000万户的小微企业；支持促进创业就业的税收优惠政策减税237亿元，同比增长10.2%。

6170件！前九月各级税收机关累计公布“黑名单”

“做企业可千万别上税收‘黑名单’，被限制的感觉太难受了！”最近，北京某医疗器械公司由于巨额偷税成为北京国税局第一批联合惩戒的对象，公司法人代表面对银行的授信额度限制懊悔不已。

近几年税收执法长出了铁齿钢牙，偷税漏税的后果，上税收“黑名单”的后果变得越来越严重。一处失信，处处受限，多部委协作保持打骗打虚高压态势，只要联合惩戒一经实施，当事人的经济活动、社会活动受到跨部门的联合惩戒。

“当前经济领域涉税违法犯罪活动依然高发频发，特别是虚开发票、骗取出口退税等恶性违法犯罪活动层出不穷，打击整治形势依然严峻。”国家税务总局稽查局副局长于海春10月19日在新闻发布会上介绍，税务总局和公安部、海关总署、中国人民银行决定在全国从2018年8月至2020年8月，联合开展打击虚开发票、骗取退税违法犯罪两年专项行动工作。

据国家税务总局统计，2018年1至9月，各级税务机关累计公布“黑名单”案件6170件，其中虚开增值税专用发票案件比重最高，达4196件，占比达68%。三季度新增公布“黑名单”案件3389件，较上一季度增长131%。

与此同时，税务总局也建立了有利于“黑名单”当事人自我纠错的纳税信用修复机制，鼓励“黑名单”主体通过主动纠正失信行为、消除不良社会影响等方式修复信用。于海春介绍，2018年前三季度，已有307户“黑名单”当事人主动缴清税款、滞纳金和罚款后被撤出公布。

3个试点区域！个税递延型养老保险开售

作为养老金的第三支柱，个人商业养老保险今年又有新动作。2018年6月7日，个人税收递延型养老保险产品，正式在上海市、福建省（含厦门）、苏州工业园区三个试点区域开售。

国家税务总局所得税司司长邓勇介绍，在试点地区实行的个人税收递延型商业养老保险，是由保险公司承保的一种商业养老保险，纳税人购买符合条件的商业养老保险产品的支出，可以在个人所得税前扣除一定额度，对养老金账户积累阶段的增值收益免税，等个人领取时，再按规定缴纳个人所得税。

个人税收递延型养老保险兼具保障和收益的功能，起到节税的作用，随着不断运行和完善，也许将成为我国国民养老规划一部分。

“这改变了此前个人储蓄性养老保险和商业养老保险没有税收优惠的现状，有利于调动个人参与养老账户积累的积极性，为个人养老增加新的资金保障，为实现‘健康中国’发挥积极促进作用。”邓勇如是说。

(责编：李楠桦、仝宗莉)