上周食用农产品价格略有上涨 生产资料价格延续跌势

人民网北京12月26日电 据商务部监测，上周（12月17日至23日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.2%，生产资料市场价格比前一周下降0.5%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.16元，比前一周上涨0.5%，其中油菜、茄子、菜花价格涨幅居前，比前一周分别上涨5.8%、5.1%和4.8%。水产品批发价格小幅上涨，其中大带鱼、草鱼、大黄鱼价格涨幅居前，比前一周分别上涨0.8%、0.4%和0.4%。粮食批发价格略有上涨，其中面粉价格比前一周上涨0.3%，大米价格与前一周持平。禽产品批发价格小幅波动，其中鸡蛋价格为每公斤9.4元，上涨0.2%；白条鸡价格为每公斤16.17元，比前一周下降0.7%。肉类批发价格略有波动，其中猪肉价格为每公斤20.92元，比前一周下降0.1%；牛肉、羊肉价格分别为每公斤56.54元和56.15元，比前一周分别上涨0.4%和0.1%。食用油批发价格总体平稳，其中豆油价格比前一周下降0.1%，花生油价格上涨0.2%，菜籽油价格与前一周持平。

生产资料市场：橡胶价格比前一周下降1%，其中天然橡胶、合成橡胶价格分别下降1.3%和0.7%。有色金属价格下降0.6%，其中铜、铝价格分别下降1.4%和0.1%，锌价上涨1.5%。基础化学原料价格下降0.5%，其中硫酸、甲醇价格分别下降1.1%和0.6%，纯碱价格上涨0.8%，聚丙烯价格保持平稳。煤炭价格下降0.3%，其中动力煤、无烟煤、炼焦煤价格分别为每吨606元、892元和771元，分别下降0.3%、0.1%和0.1%。化肥价格下降0.2%，其中尿素、三元复合肥价格分别下降0.2%和0.1%。钢材价格上涨0.2%，其中热轧带钢、槽钢、螺纹钢、高速线材价格分别为每吨4149元、4184元、4092和4159元，分别上涨0.5%、0.4%、0.3%和0.1%。

(责编：赵爽、仝宗莉)