第二批智慧健康养老应用试点示范名单公布

人民网北京12月26日电 据工信部网站消息，根据《工业和信息化部办公厅 民政部办公厅 国家卫生健康委员会办公厅关于开展第二批智慧健康养老应用试点示范的通知》，经各地方主管部门推荐、专家评审和网上公示，确定了第二批智慧健康养老应用试点示范名单。

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