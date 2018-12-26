1-11月全国共销售彩票4684.47亿元 同比增长21.0%

人民网北京12月26日电 据财政部网站公布数据显示，1-11月累计，全国共销售彩票4684.47亿元，同比增加814.60亿元，增长21.0%。

从全国彩票销售情况看，11月份，全国共销售彩票427.17亿元，比上年同期（简称“同比”）增加41.63亿元，增长10.8%。其中，福利彩票机构销售197.18亿元，同比增加3.16亿元，增长1.6%。体育彩票机构销售229.99亿元，同比增加38.47亿元，增长20.1%。

1-11月累计，全国共销售彩票4684.47亿元，同比增加814.60亿元，增长21.0%。其中，福利彩票机构销售2039.53亿元，同比增加76.26亿元，增长3.9%；体育彩票机构销售2644.95亿元，同比增加738.34亿元，增长38.7%。

分类型彩票销售情况看，11月份，乐透数字型彩票销售237.66亿元，同比增加1.81亿元，增长0.8%；竞猜型彩票销售128.97亿元，同比增加38.43亿元，增长42.4%；即开型彩票销售19.48亿元，同比增加0.01亿元，增长0.1%；视频型彩票销售40.95亿元，同比增加1.39亿元，增长3.5%；基诺型彩票销售0.11亿元，同比减少0.01亿元，下降9.4%。11月份，乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的55.6%、30.2%、4.5%、9.6%、0.1%。

1-11月累计，乐透数字型彩票销售2509.29亿元，同比增加131.39亿元，增长5.5%；竞猜型彩票销售1536.78亿元，同比增加694.13亿元，增长82.4%；即开型彩票销售205.17亿元，同比减少20.66亿元，下降9.1%；视频型彩票销售432.03亿元，同比增加10.24亿元，增长2.4%；基诺型彩票销售1.20亿元，同比减少0.49亿元，下降29.2%。1-11月乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型和基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的53.5%、32.8%、4.4%、9.2%、0.1%。

分地区彩票销售情况看，11月份，与上年同期相比，全国共有24个省份彩票销售量出现增长。其中，山东、浙江、河南、广东和四川增加额较多，同比分别增加7.40亿元、5.74亿元、5.72亿元、5.30亿元和4.25亿元。

1-11月累计，与上年同期相比，全国共有30个省份彩票销售量出现增长。其中，江苏、浙江、山东、广东和河南增加额较多，同比分别增加89.82亿元、75.33亿元、65.12亿元、62.87亿元和46.00亿元。

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