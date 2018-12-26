“全球PPP50人”论坛首届年会在京举办 聚焦高质量发展

人民网北京12月26日电 （吕骞）2018年12月26日上午，由财政部、北京大学指导，北京大学PPP研究中心主办的“全球PPP50人”论坛首届年会在北京大学英杰交流中心成功举办。论坛以“聚焦高质量发展 引领PPP改革创新”为主题，通过搭建全球PPP领军人物智库与互动交流平台，聚集一批国际顶尖大师和业内享有较高声誉并致力于PPP事业的专家学者，以前瞻视野和探索精神，为全球PPP领域重大问题建言献策，推动中国及全球PPP改革创新实践。

第十一届全国人大常委会副委员长周铁农、北京大学党委副书记叶静漪出席会议并致辞。2004年诺贝尔经济学奖得主芬恩·基德兰德教授发表主旨演讲，并受聘为北京大学PPP研究中心顾问委员会委员。

财政部金融司司长王毅、北京大学法学院教授邓峰、浙江财经大学原校长王俊豪教授、华夏幸福基业股份有限公司执行总裁张书峰、中国水环境集团董事长侯锋、北京大学PPP研究中心主任孙祁祥教授在论坛上作了主题发言，从各自领域分享了在PPP政策制定、学术研究、实践创新等方面的真知灼见。

财政部PPP中心主任焦小平、财政部PPP中心副主任韩斌、北京大学PPP研究中心主任孙祁祥教授、北京大学经济学院院长董志勇教授共同为北京大学PPP研究中心四大研究成果《北京大学·中国PPP市场蓝皮书》、《北京大学·中国PPP指数》、《PPP示范项目案例选编——幸福产业》、《PPP支持脱贫减贫的探索》新书发布揭幕。

北京大学经济学院副院长张亚光主持论坛，北京大学PPP研究中心副主任兼秘书长邓冰详细介绍了中心的研究成果。

本届论坛受到各界广泛关注，来自财政部条法司、经建司、信息中心的领导，发改委、生态环境部、住建部、文化旅游部等中央部委，以及国内的PPP知名企业、金融机构、第三方服务机构，中国PPP学术联盟各单位、北京大学师生等约200余名国内外代表参加了论坛。人民日报社、人民网、新华网、中央电视台、中国青年报、经济日报、中国经济周刊、凤凰财经、新浪财经、中国文化报、中国财政、中国财经报、中国政府采购杂志等20余家媒体进行了报道。

(责编：岳弘彬、曹昆)