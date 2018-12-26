人民网北京12月26日电 （朱江）记者从国家海洋预报中心获悉，今日上午，由自然资源部国家海洋环境预报中心开发的“海上丝绸之路”海洋环境预报保障系统投入业务化试运行，该系统的服务范围包括了南海、阿拉伯海和孟加拉湾等海域，将发布海洋环境、海洋预警报产品，为海上运输、海上护航、灾害防御等提供服务。

据介绍，2017年国家发展改革委和原国家海洋局联合发布《“一带一路”建设海上合作设想》，倡议共建南海、阿拉伯海和亚丁湾等重点海域的海洋灾害预警报系统，共同研发海洋灾害预警报产品。在此背景下，根据自然资源部工作部署，预报中心建设了“海上丝绸之路”海洋环境预报保障系统。该系统采用“7+2”架构建设，即海浪、海面风、风暴潮、海啸、搜救、溢油和海洋温盐流等7个预报分系统，还包括海上航行安全保障服务平台和中国海洋预报网“海上丝绸之路”专题频道。

自然资源部国家海洋预报中心预警室主任向记者介绍印度洋海域地震和海啸观察及预警监测信息。（人民网 朱江 摄）

国家海洋预报中心相关负责人表示，21世纪以来，“海丝路”区域海洋灾害频发，受风暴潮、海啸等灾害影响死亡人数达数十万人，同时因恶劣海况造成的沉船、溢油等航行安全和环境污染事故也时有发生。“海上丝绸之路”海洋环境预报保障系统的推出，可以切实提升相关海域及沿线海洋环境保障能力。

该负责人强调，该系统目前涵盖海丝沿线102个主要城市（包括67个重要港口），预报产品分辨率优于10公里。风暴潮、海啸、搜救、溢油等预警预报系统具有完全自主知识产权，海洋温盐流预报系统在主要海洋预报机构共同参与的国际比较计划中表现优异。航运、渔业、旅游、海洋工程等行业用户可以通过海上航行安全保障服务平台，查询航线预警信息、船舶动态等，还可以在线一键智能生成航行计划。此外，公众还可以通过中国海洋预报网海丝路专题频道，查看与滨海旅游、海上出行等相关的各种预报信息。

国家海洋预报中心主任于福江指出，未来预报中心将积极加强同沿线有关国家合作，推进数据共享，提升相关海域数据获取能力。还将提升“海上丝绸之路”预报保障技术水平，不断推进各预报系统技术升级，提高预报准确度；加强同沿线国家合作，通过合作开发和技术援助，共同提高预报水平。

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