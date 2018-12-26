除国家重大战略项目外 我国全面停止新增围填海审批

人民网北京12月26日电 （朱江）我国既是陆地大国，也是海洋大国。发展海洋经济、加快建设海洋强国，符合我国经济社会发展规律和世界发展潮流，关系现代化建设和中华民族伟大复兴的历史进程。进入新时代，要进一步关心海洋，认识海洋，向海而兴，向海图强，推动我国海洋强国建设不断取得新成就。

据中国人大网消息，2018年12月24日上午，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议在京举行，听取国务院关于发展海洋经济加快建设海洋强国工作情况的报告。谈及海洋经济发展和海洋强国建设时，国家发展和改革委员会主任何立峰在报告中指出，要严格保护海洋资源，加强海洋生态环境保护和监管，严守生态红线，强化整治修复，坚决打好渤海综合治理攻坚战。实施最严格的围填海管控措施，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海审批，加快处理围填海历史遗留问题。

报告提到，党的十九大明确提出要坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。习近平总书记关于海洋强国建设的重要论述，指明了推进海洋强国建设的方向和路径，是做好海洋相关工作的根本遵循。

报告明确，贯彻落实习近平总书记关于建设海洋强国的重要论述，要着力改变海洋经济粗放发展的现状，走高质量发展之路，进一步提高海洋开发能力，优化海洋产业结构，构建现代海洋产业体系。要调整近岸海域国土空间布局，拓展蓝色经济空间，推动海洋经济由近岸海域向深海远洋极地延伸，提高海洋经济对国民经济贡献率，更好保障国家能源、食物、水资源等安全。

报告提到，贯彻落实习近平总书记关于建设海洋强国的重要论述，在坚定维护国家海洋权益的同时，推进建设21世纪海上丝绸之路，深度参与全球海洋治理，共同构建合作共赢的伙伴关系，推动世界各国加强海上合作、共享海洋，把深海极地等打造成各方深化海洋合作的新疆域。

数据显示，2012年以来，我国海洋经济保持较快增长，年均增速达到7.2%，高于同期经济平均增幅。2017年，海洋经济总量达到7.76万亿元，占国内生产总值的9.4%。海洋产业体系日趋完善，结构不断优化，海洋三次产业结构由2012年的5.3∶46.8∶47.9调整到2017年4.6∶38.8∶56.6。

报告还显示，我国港口集装箱吞吐量超过全球的四分之一，海运量超过全球的三分之一，全球货物、集装箱吞吐量排名前十的港口中我国均占7个（含香港），拥有船队规模（含方便旗船）位居全球第三，占世界运力总量的13%。世界造船大国地位进一步巩固，海洋工程装备总装建造进入世界第一方阵。近5年滨海旅游业增加值年均增速达12.1%，海洋生物医药增加值年均增速达16.2%，海上风电累计装机容量2791兆瓦，建成国家级海洋高技术产业基地8个。

2017年，北部、东部、南部三大海洋经济区海洋生产总值分别达到24638亿元、22952亿元、30022亿元，比2012年分别增长36.5%、48.4%、80.2%。

报告强调，在肯定成绩的同时，对标对表习近平总书记关于建设海洋强国的重要论述，对照党中央、国务院关于建设海洋强国的目标，对比发达国家海洋开发的情况，我国海洋经济发展仍处于相对较低水平。具体体现在以下几个方面：我国海洋开发利用层次总体不高，海洋经济主要以传统产业为主，海洋新兴产业占比不高，对深海资源的认知和开发能力有限；海洋资源环境约束加剧，滨海湿地减少，海洋垃圾污染问题逐步显现；海洋科技创新能力亟待提升；陆海统筹发展水平整体较低，陆海空间功能布局、基础设施建设、资源配置等协调不够，区域流域海域环境整治与灾害防治协同不足。

报告还指出，采取有力措施进一步推动海洋经济发展和海洋强国建设，将完善顶层设计，出台加快建设海洋强国的政策举措，加快涉海法律研究制定和修订，完善配套制度和部门规章；融入重大战略，不断拓展优化海洋经济空间布局；加速动能转换，推动海洋经济实现高质量发展，着力构建现代海洋产业体系，带动海洋传统产业绿色转型升级；实施科技攻关，实施重大科技计划项目，重点发展深水、绿色、安全的海洋高新技术。

(责编：朱江、仝宗莉)